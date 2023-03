Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Vedeta de pe Onlyfans l-a denunțat pe fiul Clejanilor

Fulgy a denigrat-o public pe fosta lui iubită, după ce aceștia s-au despărțit. Bia Khalifa nu a trecut cu vederea faptul că a fost amenințată și jignită, astfel că a decis să meargă la Secția 17 de Poliție din Capitală pentru a depune o plângere. Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a declarat că toate spusele fiului Clejanilor despre ea sunt minciuni.

În plus, vedeta de pe Onlyfans l-a blocat pe fostul ei iubit pe toate rețelele sociale pentru a nu mai avea contact cu el. În ciuda acestui lucru, el a făcut conturi false de pe care o amenință. Joanna, sora Biei Khalifa, a declarat că pentru ea este foarte greu să își vadă sora că trece prin diferite stări. Bia ar fi încercat să rezolve problema cu Fulgy, dar acest lucru nu s-a putut.

„Bia a pus pe story o mică parte din amenințările pe care le primește, restul le avem înregistrate, dar nu putem să le postăm. Pentru tot ce s-a întâmplat am mers la poliție. Nu am găsit nicio cale amiabilă, legea e lege și noi am încercat să fim oameni”, a declarat Joanna, care a explicat că sora ei a răspuns amenințărilor doar pentru că a vrut să se apere.

Ce i-a făcut Fulgy fostei sale iubite, Bia Khalifa

Joanna a mai adăugat că a fost împreună cu sora ei în Spania, în urmă cu o lună, pentru că a fost ziua tatălui lor. Cele două au vrut să facă o surpriză familiei și au stat patru zile alături de părințiil or. Ulterior, Fulgy ar fi acuzat-o pe Bia Khalifa că a mers în Spania pentru a întreține relații intime în schimbul unui cadou în valoare de 30.000 de euro. Sora vedetei de pe Onlyfans a subliniat că nu e pentru prima dată când sora ei primește cadouri de pe această platformă, dar acestea nu au legătură cu „orice acte fizice”.

„Ea a trebuit să-și cumpere telefon nou, laptopul e spart de el și a spart și două parfmuri. Să nu uităm nici de amenda pe care a a trebuit să o dea în Italia pentru că Fulgy și-a uitat substanțe ilegale pe o noptieră. Are haine la ei pe care nu vor să i le înapoieze, aici în includ și pe părinții lui care știu foarte bine situația, Bia nu vrea să vorbească despre asta, dar mie nu-mi pasă”, a mai spus Joana pentru Spynews.