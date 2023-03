Fulgy, mesaj tranșant pentru fosta iubită. Fiul Clejanilor nu s-a mai controlat: E o psihoză de femeie

După ce a ieșit de la audieri, Fulgy a declarat că a fost mereu un copil exemplar și că fosta lui iubită nu trebuie băgată în seamă. Fiul Clejanilor a mai spus că totul a fost doar o aventură și că regetă că i-a dat atenție acestei persoane.

„Până în clasa a douăsprezecea eram numai la olimpiadă, doar locul 1 la pian, la muzică clasică. (…)Domnii polițiști de la frontieră au spus bine ce-au zis de această vedetă și, ce putem să apreciem, că putem să vedem binele chiar și în rău. E o imaginație foarte bogată, dar nu funcționează așa în realitate, tot ce spunem, ce vrem sau orice înscenăm, orice chestie de genul ăsta doar pentru niște cifre, mi se pare ieftin. Dacă e să mai spun ceva despre relația asta a mea, nu pot să spun decât că îmi pare rău, am făcut o alegere greșită. Îmi pare rău că am cunoscut o asemenea speță de om. Nu vreau să o mai văd niciodată.

Eu nu am zis nimic că am ținut-o în casa mea atât de mult timp, nu mi-am cerut niciun ban, i-am plătit tot. Vreau să o opresc și să nu mai vorbesc despre fata asta. Nu am iubit-o, nu o să o iubesc și nici nu am să o urăsc, mi-e indiferent. Mi-e indiferentă, din câte femei există. Asta e Bia Khalifa, puteți să o vedeți pe toate posturile, o psihoză de femeie”, a spus Fulgy, citat de SpyNews.

Bia Khalifa nu a primit ordin de restricție

Parchetul a cerut respingerea solicitării făcute de Bia Khalifa pentru a primi un ordin de restricție împotriva lui Fulgy, deoarece probele pe care ea le-ar avea împotriva acestuia nu ar fi suficiente. Cu toate astea, blondina a declarat că nu va renunța.

„A rămas în pronunțare, nu s-a dat încă hotărârea. Instanța încă nu s-a pronunțat, Bia este puțin confuză pentru că este dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat în sala de judecată, referitor la faptul că nu i s-a admis proba de a audia și doi martori. Pronunțarea încă nu a fost dată, se va afișa într-o oră-două, noi avem dreptul să facem și o contestație. Într-adevăr, el o fi avut postarea aceasta pentru că Parchetul a cerut respingerea solicitării noastre de a obține un ordin de protecție pentru că probele noastre nu ar fi suficiente pentru a se obține un astfel de ordin”, a spus Beatrice Comăniceanu, avocata Biei Khalifa.