Războiul dintre Fulgy și Bia Khalifa continuă: Eu știu că sunt Justin Bieber. Fiul Clejanilor a luat atitudine

Bia Khalifa și Fulgy au format un cuplu câteva săptămâni, dar totul s-a terminat cu scandal și cu acuzații dure. După ce blondina a anunțat că a cerut ordin de restricție, fiul Clejanilor i-a transmis că își vede de viață și că el este Justin Bieber.

„Eu știu că sunt Justin Bieber. Pe Moft TV mă găsiți, să trăiți!”, a declarat Fulgy, atunci când a ieșit din secție.

Ce spune Bia Khalifa

La rândul său, Bia Khalifa a declarat că a încercat să se despartă în liniște de Fulgy, dar că acesta nu a acceptat asta. Blondina a mai spus că fiul Clejanilor a amenințat-o de mai multe ori și că i-a fost frică să nu pățească ceva.

„Nu am venit să vorbesc despre ce s-a întâmplat. Nu am de gând să denigrez pe nimeni. A fost ultima mea variantă. Eu am încercat pe cale amiabilă. Nu s-a putut. Facem demersurile legale să se rezolve situația mea, care este una destul de inconfortabilă. Omul mă denigrează, eu nu vorbesc despre el. Spune chestii neadevărate, deja vorbește despre familia mea, familia mea nu are nicio legătură cu mine și cu el. El s-a băgat în presă cu niște chestii cu care n-ar trebui să se bage și acum trebuie să își asume ce a făcut.

Da, aici am telefonul. Da, am cerut ordin de restricție. Mi-au dat un telefon, am făcut toate demersurile legale. Lui i-a pus o brățară, mai multe chestii. Nu mi le-au dat degeaba. Nu se pune așa, aici nu e presă, nu e online, să denigrezi sau să spui minciuni și nu mi-au dat degeaba mie un telefon, lui o brățară. Eu nu o să vorbesc urât despre el, pentru că nu sunt de o așa joasă speță”, a declarat Bia Khalifa pentru Spynews.

Mesajul Vioricăi de la Clejani

După aceste acuzații, și mama lui Fulgy, Viorica de la Clejani, a avut o reacție. Ea a declarat că nu o cunoaște pe Bia Khalifa și că nu are timp de așa ceva. „Nu știu cine e doamna și nu vorbesc despre personaje despre care nu cunosc. Am alte lucruri mai importante de făcut!”, sunt mărturisirile făcute de Viorica de la Clejani.