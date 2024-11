EVZ Special „Cârmaciul” anunță marea reorganizare administrativă”. Alex Mihai Stoenescu: ”Ceaușescu nu a venit cu idei noi din Coreea de Nord”. Video







Imediat după transformarea Partidului Muncitoresc Român în PCR, Ceaușescu anunță și reorganizarea administrativă ca să poată desființa Regiunea Autonomă Maghiară, altă invenție sovietică menită să șantajeze România. Alex Mihai Stoenescu nu este pe deplin de acord cu termenul ”liberalizare” adoptat în legătură cu anii mai buni ai comunismului. Istoricul preferă termenul destindere, mult mai apropiat de ce s-a petrecut în acele vremuri.

Dezgheț-îngheț, și viceversa

Această perioadă între 1965-1971 a fost numită perioada "dezghețului" ideologic. Tinerii compozitori au acces la informație, ascultă noile compoziții ale colegilor din Occident, discută despre diversele opțiuni estetice și își definesc stilul propriu. În muzica ușoară are loc un eveniment fondator: în 1968 se organizează prima ediție a festivalului și concursului "Cerbul de Aur" de la Brașov.

O caracteristică a politicii de consolidare a poziției sale este și lasarea marii industrializări. Cea care generează exodul forței de muncă de la țară către marile orașe.

”Ei încep să muncească în fabrici. Lor li se adaugă pătura navetișilor. Apariția marilor combinate cerea forță de muncă care acum este aleasă dintre țărani. În 1944, procentajul pe rural era de 81-86% pentru ca în anii 70 să scadă la 35, uneori chiar și la 25 %. Noii muncitori creau și o bază politică solidă pentru Ceaușescu, muncitorimea-pricipala clasă politică a statului socialist”, spune istoricul.

Laudă-mă, gură!

”Asa cum am declarat la Plenara Comitetului Central al partidului, daca ar trebui - prin abstract - sa ne intoarcem in urma cu 20 de ani, doresc sa declar si in Marea Adunare Nationala, in fata intregului nostru popor, ca in aceasta inalta functie as face totul pentru a merge pe aceeasi cale, pentru ca trebuie sa fim pe deplin constienti ca, daca nu am fi infaptuit industrializarea si dezvoltarea socialista a agriculturii, daca nu am fi asezat la baza acestor marete realizari cele mai noi cuceriri ale stiintei, invatamintului si culturii, ale cunoasterii umane in general, poporul nostru ar fi ramas in vechea stare de inapoiere”, declara Ceaușescu în martie 1985.

”Unii spun că Ceaușescu ar fi venit cu modelul ideologic din Coreea de Nord. Sau China. Cceea ce este un neadevăr. Ședințele Comitetului Central pe probleme ideologice s-au desfășurat înainte de plecarea lui în acele locuri. Poate că ceea ce a văzut acolo i-au confirmat calea”, mai precizează Alex Mihai Stoenescu.