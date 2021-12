Becali l-a adus la disperare pe Gheorghe Mustață! Latifundiarul nu mai vrea să vândă echipa FCSB

Viitorul echipei de fotbal FCSB pare unul mai puțin sigur. Gigi Becali își dorea să scape de acest club sportiv și a anunțat în spațiul public că oricine îi pune pe masă 10 milioane de euro poate deveni patronul roș-albaștrilor. Suporterii au făcut tot posibilul să facă rost de bani, iar la finalul lunii noiembrie, Gheorghe Mustață susținea că dispun de fonduri suficiente atât pentru cumpărarea echipei, cât și pentru aducerea de noi fotbaliști la club.

„Nu voi face dezvăluiri pentru că nu am acceptul oamenilor până când nu se face. Știți ce se întâmplă, eu spun: ‘X cumpără echipa’, în spatele nostru este respectivul. Eu mă duc și spun: ‘Domnul Gigi, îl am pe acest domn, cumpără echipa’, iar el să spună că nu mai vinde. Lucrurile astea le știm cu toții, noi nu am vorbit în glume, nu stăm de vorbă cu oameni doar ca să le dăm speranțe suporterilor.

Eu nu pot vorbi de la mine putere și să vin și să spun eu: ‘Asta facem noi!’ Oamenii au auzit despre discuția respectivă, au venit, le-am spus ce vrem să facem noi, pe cine vrem să avem cu noi, pe fostele glorii. Oamenii au spus că asta își doresc și ei, să vină fostele glorii în spatele nostru, cum ar fi domnul Iordănescu, un Duckadam, cum ar fi un Ilie Dumitrescu, un Balint, Lăcătuș”, declara liderul suporterilor roș-albaștri în urmă cu doar câteva zile.

Vineri seara, Gheorghe Mustață a fost întrebat despre vânzarea vicecampioanei României, însă răspunsul său a fost unul neașteptat. Deși Gigi Becali nu și-a făcut publică dorința de a păstra FCSB, se pare că latifundiarul s-ar fi răzgândit. Deranjat de toată situația, liderul Peluzei Nord a cerut ca acest subiect să rămână închis de acum înainte.

„De asta ați sunat? Vorbim orice, dar nu subiectul ăsta. Gigi Becali nu vinde și este subiect închis. Nu am ce să mai discut!”, a spus Gheorghe Mustață, pentru ProSport.