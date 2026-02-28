Monden

BDLP, blocat în Dubai din cauza războiului. Anunțul de ultimă oră al artistului

BDLP, blocat în Dubai din cauza războiului. Anunțul de ultimă oră al artistului
Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei care are de suferit din cauza războiului izbucnit în zonă. Asta pentru că multe dintre dintre zborurile care au legătură cu lumea arabă sunt acum suspendate din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu.

BDLP blocat în Dubai

Cei care se află în aceste zile în Emiratele Arabe s-au trezit peste noapte cu imposibilitatea de a călători. Printre ei se numără și Bogdan de la Ploiești care se afla în vacanță în Dubai, dar nu se mai poate întoarce.

Sursa foto: Bogdan de la Ploiești/Facebook

Cel puțin pentru o perioadă de timp. ”Oameni buni sunt bine sănătos, ne aflăm în Dubai, după cum știți. Sunt ceva probleme pe aici prin zonă, dar nu am simțit nimic, cert este că s-au anulat zborurile”, a spus artistul într-un clip pe tiktok.

Pe de altă parte și cântările lui se pare că vor avea de suferit. Chiar dacă perioada următoare era plină de concerte, artistul nu știe dacă le poate onora. ”Cât privește cântările mele pe data de 6 martie la Dorna, Mamaia, pe 7 martie la Focșani și Galați și pe 8 martie la Târgoviște și București nu știu sigur dacă voi ajunge acasă.

Nu știu exact ce se întâmplă în momentul de față, sper doar să se deschidă aeroportul și să treacă situația asta alertă”, a mai explicat interpretul.

Din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu multe dintre zborurile care trec prin Dubai și Abu Dhabi au probleme. Asta pentru că spațiul aerian este închis deocamadată și nici nu se știe exact când va fi redeschis.

Mulți români care se aflau în vacanțe au rămas blocați între escale. Drept urmare sunt și acum în diferite aeroporturi, unde așteaptă ca traficul aerian să fie redeschis sau măcar să se găsească soluții pentru ca cei în tranzit să ajungă acasă.

