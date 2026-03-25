BBC își schimbă conducerea. Fost executiv Google preia funcția de director general

Sursă foto: X.com
BBC a anunțat schimbarea conducerii executive, odată cu numirea lui Matt Brittin, fost executiv Google, în funcția de director general al instituției. Decizia vine după plecarea lui Tim Davie, care a renunțat la post anul trecut, într-un moment în care organizația traversează mai multe crize simultane.

Noul lider al BBC va prelua oficial mandatul începând cu 18 mai și intră într-o instituție aflată sub presiune puternică din mai multe direcții. Deși are o carieră solidă în domeniul digital și al managementului, Brittin nu provine din zona jurnalistică sau de producție media.

Matt Brittin/ Sursa foto Captură video

Din acest motiv, conducerea BBC a anunțat că va fi desemnat și un director adjunct care să se ocupe direct de partea editorială, pentru a acoperi această zonă esențială.

Schimbarea are loc într-un context complicat, marcat de un proces de proporții în care BBC este vizată de o acțiune juridică depusă de Donald Trump.

Președintele american cere despăgubiri de ordinul miliardelor de dolari și susține că instituția ar fi prezentat într-un mod înșelător un fragment dintr-un discurs rostit înaintea evenimentelor din 6 ianuarie 2021. BBC respinge acuzațiile și susține că nu există bază pentru prejudiciul invocat.

Are multe lucuri de gestionat

Pe lângă acest litigiu, viitorul director general trebuie să gestioneze și schimbări structurale importante. În 2027 expiră actualul cadru legal care reglementează funcționarea BBC, ceea ce obligă instituția să renegocieze modul în care este organizată și finanțată.

Una dintre cele mai discutate probleme rămâne modelul de finanțare bazat pe taxa TV. Acesta este tot mai contestat, iar în spațiul public și politic sunt analizate mai multe alternative: menținerea sistemului actual, introducerea unui abonament sau trecerea la finanțare din publicitate. Oricare dintre aceste variante ar modifica semnificativ modul în care BBC funcționează.

Televiziunea pierde public

În paralel, instituția se confruntă cu o schimbare profundă a publicului. Tot mai mulți tineri renunță la televiziunea tradițională și aleg platforme online și servicii de streaming, ceea ce pune presiune pe relevanța și adaptarea conținutului BBC.

Matt Brittin a declarat că viitorul BBC depinde de capacitatea de a ajunge la public acolo unde acesta se află, inclusiv în mediul digital. El a descris momentul actual ca fiind unul cu riscuri evidente, dar și cu oportunități importante de transformare pentru una dintre cele mai cunoscute instituții media din lume.

