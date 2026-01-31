Barometrul vizibilităţii miniştrilor arată schimbări majore în topul Guvernului. Cine a urcat în clasament

Vizibilitatea membrilor Guvernului a suferit modificări semnificative în luna decembrie, potrivit Barometrului vizibilității miniștrilor, analiză realizată de News.ro și Agenția de monitorizare Klarmedia, pe baza aparițiilor din presa scrisă și online. Datele indică repoziționări importante în clasament, generate în principal de scandaluri publice, moțiuni parlamentare, demisii și anchete jurnalistice cu impact major.

Premierul Ilie Bolojan ocupă prima poziție în topul vizibilității, cu peste 26.000 de mențiuni în presa scrisă și online. Chiar dacă numărul aparițiilor este mai mic față de luna noiembrie, șeful Executivului se menține detașat în fruntea clasamentului.

Vizibilitatea sa a fost alimentată în special de moțiunea de cenzură depusă împotriva Cabinetului pe care îl conduce, dar și de votul PSD la moțiunea simplă care a vizat-o pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, înregistrează una dintre cele mai mari creșteri din clasament. Ea urcă de pe locul 7 în noiembrie până pe locul 2 în decembrie, pe fondul scandalului legat de barajul de la Paltinu, dar și al moțiunii simple depuse împotriva sa.

Moțiunea a fost adoptată în Senat, fapt care a amplificat vizibilitatea ministrului și a plasat-o în centrul dezbaterilor politice și mediatice ale lunii.

Fostul ministru al Educației, Daniel David, ajunge pe locul al treilea în clasament, urcând de pe poziția a șasea ocupată în luna noiembrie. Creșterea vizibilității este direct legată de demisia sa de la conducerea Ministerului Educației, un eveniment intens reflectat în presa națională.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, care la finalul lunii decembrie a preluat și portofoliul Apărării, coboară o poziție față de luna precedentă și se situează pe locul 4.

Urmează ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care înregistrează o scădere mai abruptă, coborând de pe locul 2 în noiembrie în afara podiumului în decembrie.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, urcă de pe locul 10 pe locul 6 în clasamentul vizibilității. Creșterea este explicată de reacțiile generate de documentarul Recorder privind situația din Justiție, dar și de moțiunea depusă împotriva sa la Camera Deputaților.

Imediat după el se află ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care urcă de pe locul 13 ocupat în noiembrie. Vizibilitatea sa a fost amplificată atât de documentarul Recorder, în contextul mandatului său anterior la Justiție, cât și de moțiunea simplă inițiată de AUR la Senat, intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

În eșalonul miniștrilor care au acumulat între 1.000 și 2.000 de mențiuni în presa scrisă și online se regăsesc mai multe nume care au coborât semnificativ față de luna precedentă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care ocupa locul 5 în noiembrie, pierde poziții în decembrie. O scădere similară este înregistrată și de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care cobora de pe locul 4 ocupat anterior.

Alături de ei se află ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, ambii cu o vizibilitate moderată, dar sub nivelul din luna noiembrie.

Analiza Klarmedia arată că opt membri ai Guvernului au avut sub 1.000 de apariții în presa scrisă și online în luna decembrie. În această categorie se regăsesc ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, precum și vicepremierii Oana Gheorghiu, Tanczos Barna și Marian Neacșu.

De asemenea, sub pragul de 1.000 de mențiuni se află ministrul Muncii, Florin Manole, și ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter.