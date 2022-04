Bani în plus pentru români! Anunţul aşteptat de toată lumea tocmai a fost făcut. Sprijin financiar uriaş acordat de Guvern

Marcel Ciolacu: „Am făcut acest plan pentru români și pentru firmele românești, avem nevoie de un plan de acțiuni complex pentru a pune România în mișcare. Românii au rezistat în fața pandemiei, care a fost urmată de o criză energetică fără precedent, peste care a venit război. Acum, trebuie ca și clasa politică să se ridice la nivelul cetățenilor. Trebuie să oferim un ajutor real, speranță și oportunități.

Românii au făcut mereu față provocărilor. Acum trebuie ca și clasa politică să se ridice la nivelul cetățenilor. Trebuie să oferim un ajutor real cetățenilor. Jumătățile de măsură nu sunt suficiente. PSD a intrat la guvernare pentru a veni cu soluții. Nu mai avem timp de politică sterilă. Planul Sprijin pentru România va răspunde momentului dificil în care am lucrat. Mă bucur că am lucrat la acest plan împreună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și domnul președinte Kelemen Hunor. A venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm.

Planul de sprijin va răspunde momentului dificil în care ne aflăm și mă bucur că am lucrat împreună la el. Am finalizat fiecare detaliu, am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar și parlamentul. Are o valoare de 17,3 miliarde de lei, o sumă dublă față de banii din pandemie și nu afectează alocările bugetare pentru investiții și dezvoltare. O mare parte dintre acestea vor fi finanțate din fonduri europene.

Printre măsurile pe care le-am luat se numără combaterea creșterii prețurilor, susținerea fermierilor români – valoarea adăugată trebuie să rămână în România. Susținerea firmelor a fost o prioritate în alcătuirea acestui plan. Mai mult de jumătate din populație va beneficia de sprijin. Alocăm 1 miliard de euro sub formă de vouchere, în valoare de 50 euro. Pentru elevi, valoarea voucherelor va fi de 30 euro.”