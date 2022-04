Scandal uriaş în PSD! Deputatul dat afară a trecut la ameninţări. Se va ajunge la tribunal

De astăzi, 4 aprilie, deputatul Dumitru Coarnă nu mai face parte din grupul parlamentar al PSD şi va activa ca parlamentar neafiliat. Anunţul a fost făcut în plenul Camerei inferioare a Parlamentului de liderul grupului PSD de la Camera Deputaților, Alfred Simonis.

Măsura vine după ce Dumitru Coarnă a participat împreună cu alți trei parlamentari la o întâlnire cu ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, unde au discutat despre neutralitatea României și pacea de la București.

Marcel Ciolacu a declarat că deputatul Dumitru Coarnă a mers la Ambasada Rusiei fără să anunțe partidul si că acțiunile lui sunt total contrare viziunii PSD despre democrație, libertate și drepturile fundamentale.

Marcel Ciolacu a ținut să mai sublinieze faptul că PSD este un partid pro-european, care a avut un rol decisiv în aderarea României la Uniunea Europeană și NATO și care condamnă ferm războiul lui Putin.

Deputatul social-democrat Dumitru Coarnă a anunţat că va da în judecată PSD după decizia de astăzi. Deputatul acuză conducerea partidului că nu i s-a dat dreptul la apărare.

Din perspectivă juridică, mi s-a încălcat dreptul la apărare, chestie de bun simț, ca să nu mai spun de constituționalitate. Trebuiau să îmi asigure dreptul la apărare, să mă cheme și să mă întrebe, să mă lase să mă apăr. Nici condamnații la moarte nu sunt trimiși în fața plutonului de execuție fără să fie audiați. Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic. Nu m-a întrebat nimeni ce am făcut acolo, dacă am greșit, dacă n-am greșit, discutăm, analizăm. Nu, au luat o decizie fără să mă întrebe, fără să mă consulte, fără temei juridic. Mă gândesc serios, am și vorbit cu avocații mei, să acționez în instanță această decizie neconstituțională, a zis Dumitru Coarnă la Realitatea Plus.