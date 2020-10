Celebrul Dumitru Coarnă, liderul Federației Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România, a anunțat că a acceptat nominalizarea pentru funcția de deputat, din partea PSD, organizația Călărași.

Coarnă a fost propus de către organizația PSD Călărăși să ocupe prima poziție a listei electorale propusă pentru Camera Deputaților. De altfel, locul unu și doi de pe lista electorală sunt considerate eligibile.

„Da, confirm! Mai rămâne ca decizia finală să fie aprobată de către conducere. Organizația de la PSD Călărași m-a nominalizat marți. Astăzi (n.r. vineri, 16 octombrie), am avut o discuție cu președintele PSD Călărași, Vasile Iliuță, care m-a și propus în biroul executiv politic al PSD. Am depus dosarele pentru locul 1 la Camera Deputaților. Inițial, am înțeles că ei m-au votat pentru Senat. Dar am stabilit cu domnul președinte Vasile Iliuță, dacă lucrurile se vor întâmplă așa, să merg la Camera Deputaților, dintr-un singur considerent: e camera decizională pe legile organice”, a explicat Dumitru Coarnă.

A militat pentru drepturile polițiștilor

Dacă a fost vreun personaj din Poliția Română care a luptat pentru drepturile polițiștilor, acesta este Dumitru Coarnă. Prezent în studiourile televiziunilor de știri, Dumitru Coarnă i-a reprezentat în ultimii ani pe polițiștii români, aflați la datorie.

La începutul anului școlar, Coarnă i-a transmis ministrului de Interne, Marcel Vela să nu mai facă propagandă politică și campanie electorală, atunci când spune că a înființat ”Poliția Școlară”.

„Aici e o problemă. Domnul Vela trebuie să ne spună de unde vin. De nicăieri. Suntem în campanie electorală, nu? Școlile de poliție nu produc nimic, din surse externe nu am încadrat nimic, au plecat 3000 de oameni. De unde să înființeze o structură de poliție școlară, poliția animalelor, cu aceeași oameni? Nu se va concretiza. Dacă vrem să concretizăm, trebuie să finanțăm. Nu finanțăm, nu concretizăm. E doar campanie electorală și acțiune de PR”, spune Dumitru Coarnă.