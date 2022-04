Cine va fi noul premier al României. Anunțul categoric făcut de Marcel Ciolacu, liderul PSD

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit despre problemele din interiorul PNL și a oferit amănunte despre omul care va fi următorul șef al Executivului. Social-democratul a spus că este îngrijorat de agitația creată în rândul partenerilor de guvernare. El a afirmat că, în 2023, România va avea un premier din PSD.

Marcel Ciolacu, anunț despre viitorul premier al României. Când va ajunge un social-democrat la Palatul Victoria

„Mie mi-a fost frică de această nouă criză în PNL, că ne-ar putea să fie stopate aceste măsuri sociale. Nu am curiozități de ce a plecat domnul Cîțu. Era unul atacat că-și omoară premierii, ce rău era… Parcă văd același film (la PNL – n.red.). Eu și colegii mei am învățat din lecțiile PSD.

În acest moment cu certitudine, dacă Nicolae Ciucă o să devină președinte PNL, 100% postul de premier în mai 2023 va reveni PSD. În acest moment există decizia partidului ca eu să fiu premierul la rotativă. Cine va fi desemnat de către PSD, în acest moment sunt eu, dar cu certitudine…

Nu am parteneriat cu Klaus Iohannis. PNL are un parteneriat cu Klaus Iohannis. Cu certitudine dacă Ciucă devine președintele PNL din mai 2023 funcția de premier o să fie preluată de cineva de la PSD”, a afirmat Marcel Ciolacu la România TV.

Șeful Executivului, Nicolae Ciucă, poate să intre în lupta pentru șefia PNL

Biroul Executiv al PNL a stabilit, marţi, o derogare de la vechime astfel încât premierul Nicolae Ciucă să poată candida la funcţia de preşedinte al partidului, a anunţat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe.

Statutul Partidului Naţional Liberal prevede că, „în situaţii excepţionale, BEx poate aproba derogări de la vechimea prevăzută în Regulamentul privind cariera politică”. De asemenea, se prevede că orice membru al partidului poate candida la funcţia de preşedinte al PNL dacă are o vechime de cel puţin 5 ani.

Nicolae Ciucă s-a înscris în PNL în octombrie 2020. Sâmbăta trecută, Florin Cîţu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PNL.