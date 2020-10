Deși a câștigat foarte bine de-a lungul carierei, mai ales la echipele Steaua, Saint-Etienne sau Nantes, Bănel Nicoliță se confruntă în prezent cu mari probleme financiare. El s-ar fi împrumutat câteva zeci de mii de euro la un ofițer în rezervă din Poliția Română. Fostul internațional român a investit bani la echipa locală din Făurei, de la care a plecat spre fotbalul mare. Însă, la un moment dat a rămas fără resurse și a căutat sprijin. A apelat la Năstase Zainea, cu obligația ca omul să fie menționat pe tricourile formației.

Împrumuturile au fost oferite în cursul anului trecut, prin niște contracte încheiate între ofițerul Zainea și Bănel Nicoliță la notarul public Anghel Raluca-Cristina-Elena, conform spynews.ro.

„Banii i-am investit la echipă”

Conform sursei citate, sponsorul lui Bănel i-a dat fostului fotbalist suma de 81.500 de euro, dar curios este că Zainea are un venit de 3.000 de lei lunar și datorii la bănci. Cea mai recentă declarație de avere a fostului polițist datează din anul 2016, atunci când ofițerul a susținut că familia lui deține un apartament, pe care l-a închiriat unei alte persoane, pentru 500 de lei pe lună. În aceeași declarație, el menționa că are datorii de 37.000 de euro către bănci.

Bănel Nicoliță spune că nu au existat probleme între el și creditor, căruia a reușit să-i returneze împrumutul. „A fost vorba despre mai multe împrumuturi. Banii i-am investit la echipă. A fost un proces, dar nu s-a mai ajuns la executare silită, fiindcă am rezolvat problema”, a declarat Nicoliță pentru sursa citată.

Bănel are probleme financiare și a suportat și despărțirea de soția sa, Cristina. „Divorțul a fost din cauza mea. Eu am vrut să fac ceva aici la Făurei și fosta mea soție nu a fost de acord. Am investit aici, m-am îndepărtat de familie. A fost nevoie să renunț la familie. Au intervenit discuții, reproșuri, acesta a fost motivul divorțului”, a recunoscut antrenorul echipei Făurei”, a povestit Nicoliță.