Nu este vorba despre modul dictatorial în care conduce la FCSB, nici de lipsa de decizie a antrenorilor, transformați în simpli „yesmeni”, ci despre activitatea sexuală exagerată a jucătorilor.

„Jucătorii CFR-ului fac sex doar o dată pe săptămână, că sunt paradiți de Dan Petrescu la antrenamente! E vorba de desfrânare. Jucătorii CFR-ului se împreunează cu femeile doar o dată pe săptămână. Așa este! Dacă și Florinel Coman ar fi mai odihnit… dar el merge la împreunare și i se înmoaie genunchii!”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a fost măcinat de această problemă a sexului și în trecut. Mai mulți foști jucători ai Stelei au fost criticați în public, pentru că, în opinia lui Becali, stăteau prea mult în budoar. Evz.ro vă prezintă episoadele în care aprigul finanțator a spălat rufele fotbaliștilor în public.

În 2009, Becali l-a transferat de la FC Argeș pe Cristi Tănase. La acea vreme se credea că mijlocașul va deveni un jucător de referință în fotbalul românesc, dar după șase ani petrecuți în Ghencea, „Dodel” n-a lăsat mai nimic în urmă. S-a remarcat printr-o relație cu „bomba sexy” Iulia Tăbăcaru, apoi cu o poveste de dragoste ce-a avut-o în prim-plan pe Diana Gureșoaie, zisă și „Strâmba lui Dodel”.

Becali i-a ținut o scurtă lecție despre sex și l-a sfătuit pe fotbalist: „Tănase are lângă el o bombă sexy, iar asta nu îi face bine. Cel mai indicat este să fii cuplat cu o grenadă, cel mult, pentru că o bombă îţi ia minţile. Am mai vorbit amical cu Tănase şi i-am spus s-o lase mai moale cu sexul, ca să nu-şi slăbească organismul. Tot aşa, i-am spus să nu încerce altceva decât sex normal, să nu facă d-alea cu UE, că şi alea slăbesc oasele.”

Latifundiarul din Pipera se preocupa și de relațiile lui Bănel Nicoliță și era de părere că, în general, jucătorii trebuie să stea mai mult „la arest” în cantonamente: „Și Bănel Nicoliţă a avut o bombă sexy, dar a scăpat de ea schimbându-şi numărul de telefon. Soluţia pentru ca jucătorii să nu mai aibă de suferit din această cauză este cantonamentul”, decretat Gigi.

