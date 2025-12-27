Banca Centrală a Rusiei își reduce intervențiile valutare. Avertisment pentru investitori

Banca Centrală a Rusiei a anunțat vineri, 26 decembrie, că va reduce cu aproximativ jumătate valoarea intervențiilor sale pe piața valutară începând cu anul 2026, într-o mișcare preconizată de analiști, care ar urma să retragă o parte din sprijinul acordat monedei naționale, rublei.

Decizia urmează să intre în vigoare de la începutul noului an și ar urma să influențeze cursul de schimb al monedei rusești în următoarele luni.

În 2025, vânzările cumulate de valută realizate de Banca Centrală și de Ministerul Finanțelor al Rusiei au fost un factor important în aprecierea rublei, însă această practică a fost criticată de unele companii exportatoare, ale căror venituri au fost afectate de întărirea semnificativă a monedei naționale.

Potrivit anunțului oficial, în prima jumătate a anului 2026 banca va vinde valută în valoare de 4,62 miliarde de ruble pe zi, comparativ cu 8,94 miliarde de ruble pe zi în prezent.

Această ajustare va reduce cu aproximativ 30% vânzările totale de valută ale statului rus, incluzând operațiunile Băncii Centrale și tranzacțiile realizate în numele Fondului Național de Avere (National Wealth Fund – NWF), până la un nivel de 10,22 miliarde de ruble pe zi, începând cu 12 ianuarie 2026.

Volumele menționate vor fi valabile până pe 15 ianuarie 2026, când Ministerul Finanțelor urmează să stabilească noi ținte lunare pentru Fondul Național de Avere, un instrument financiar utilizat pentru cumpărarea de valută atunci când bugetul ne înregistrează venituri energetice excedentare și pentru vânzarea acesteia în perioadele de venituri scăzute.

Analiștii economici anticipează că reducerea intervențiilor pe piața valutară ar putea conduce la o slăbire a rublei. Potrivit Sofya Donets, economist‑șef la T‑Bank, „acesta este unul dintre factorii care, în opinia noastră, vor contribui la slăbirea rublei, alături de scăderea prețurilor la export și de relaxarea politicii monetare a băncii centrale”.

Această opinie reflectă așteptările pieței cu privire la efectele cumulativ ale măsurii, întrucât sprijinul direct al Băncii Centrale pe piața valutară s‑a numărat printre principalele forțe care au susținut aprecierea rublei în 2025.

Guvernul rus a evitat utilizarea Fondului Național de Avere pentru acoperirea deficitului bugetar în a doua jumătate a anului 2025, optând în schimb pentru împrumuturi interne, în pofida așteptărilor privind venituri lunare din petrol și gaze la cele mai joase niveluri începând din august 2020.

Această abordare bugetară ar putea continua și în 2026, în lipsa unor scăderi suplimentare ale veniturilor energetice sau a unor sancțiuni occidentale adiționale, dacă negocierile pentru un acord de pace în Ucraina nu vor avansa.

Ministerul Finanțelor intenționează să anunțe noi obiective pentru tranzacțiile valutare ale Fondului Național de Avere până pe 15 ianuarie 2026, ceea ce va contura și mai mult cadrul operațional pentru intervențiile valutare ale statului.

Reacția pieței la anunțul privind reducerea intervențiilor a fost relativ limitată. După declarațiile oficiale, rubla s‑a apreciat cu aproximativ 0,4% la 77,7 față de dolarul american în tranzacțiile OTC, în timp ce a rămas aproape neschimbată în raport cu yuanul chinezesc, la 11,04 pe Bursa de Valori din Moscova.

Această evoluție arată o fluctuație modestă a cursului de schimb imediat după comunicatul Băncii Centrale, într‑un context economic mai larg în care forțele pieței și factorii structurali influențează dinamica rublei.