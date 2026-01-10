Social

Băiatul mort în accidentul din Vatra Dornei, înmormântat de tatăl preot. Mama și frații săi, în continuare în spital

Băiatul mort în accidentul din Vatra Dornei, înmormântat de tatăl preot. Mama și frații săi, în continuare în spital
Matei, fiul de 14 ani al unui preot, care a murit în accidentul rutier produs de Bobotează la Vatra Dornei, a fost condus sâmbătă pe ultimul drum, la Mănăstirea Buciumeni din Fălticeni. Tatăl său, preotul Ioan, a fost prezent la căpătâiul copilului, în timp ce mama și ceilalți copii se află, în continuare, internați în spital.

Băiatul de preot care a murit în accidentul din Vatra Dornei a fost înmormântat

Părintele Vasile Ioana a transmis un mesaj de solidaritate familiei preotului Ioan, la înmormântarea copilului Matei, arătând că întreaga țară este alături de părinți și de cei apropiați în aceste momente. În mesaj, acesta a precizat că Matei va fi pomenit în rugăciuni, alături de mama sa, preoteasa Diana, și de copiii Iustin, Xenia, Alexie și Filofteea, pentru întărire în credință și vindecare.

În același timp, informațiile medicale recente indică o evoluție favorabilă a stării celorlalți copii răniți grav în accident. Potrivit datelor disponibile, în ultimele 48 de ore au fost înregistrate progrese în starea lor de sănătate.

Apel la rugăciune și sprijin financiar pentru familia Cozma

Părintele din București a publicat pe Facebook un mesaj prin care face apel la rugăciune și la sprijin financiar pentru familia preotului Ioan Cozma, grav afectată de accidentul rutier de la Vatra Dornei. Preoteasa Diana se află în stare gravă, Iustin (17 ani) este în comă, iar copiii Xenia (8 ani), Alexie (3 ani) și Filofteia (1 an) sunt internați în stare critică, în timp ce Matei (14 ani) a decedat.

Accident în Vatra Dornei

Accident în Vatra Dornei. Sursa foto: Facebook/Jandarmeria Română

Accidentul s-a produs în zona Bistrița, unde autoturismul a căzut de la aproximativ opt metri în râu, toate victimele suferind traumatisme grave, fracturi și leziuni toraco-abdominale. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților susține financiar înmormântarea lui Matei și cheltuielile medicale și a deschis conturi pentru donații: cont RON – RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014, cont EURO – RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110, titular Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu mențiunea „COZMA”.

Intervenție complexă a salvatorilor în albia râului Bistrița

Potrivit oficialilor ISU Suceava, accidentul s-a produs în municipiul Vatra Dornei, unde autoturismul implicat a rămas răsturnat pe plafon, pe o porțiune extinsă de gheață din albia râului Bistrița. La fața locului au intervenit două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Resursele medicale au fost suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ, iar în sprijin au acționat și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au evacuat din autoturism doi adulți și patru copii, a mai precizat ISU Suceava.

