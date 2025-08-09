Social

Avram Iancu, primul om din lume care traversează înot un continent. De la Marea Nordului la Marea Neagră

Sursa foto: Avram Iancu /facebook
"Am ajuns la destinația finală! Astăzi, la ora 18:25, după 40 de zile de înot, am atins destinația finală: confluența Canalului Main–Dunăre cu mărețul fluviu Dunărea", a anunțat celebrul înotător Avram Iancu. Românul devine primul înotător în ape deschise din lume care a parcurs celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre, fără costum de neopren. Acum așteaptă ratificarea rezultatului. 
Avram Iancu

Avram Iancu Sursa foto: avram iancu/facebook

Cursa infernală de 40 de zile. 556 kilometri înot

Avram Iancu a reușit ce și-a propus.  Să traversez înot întreaga Europă. Fără costum de neopren. În premieră mondială: de la Marea Nordului la Marea Neagră.Astfel, a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot, urmând celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre.

Așa cum remarca o suțtinătoare, azi Avram Iancu a ajuns la mal. La malul care înseamnă mult mai mult decât o destinație. Este linia de sosire a unei lupte de 40 de zile. O luptă cu apele. Cu oboseala cu limitele omenești . Dar, mai ales, este împlinirea unui vis: „Înot pentru o Europă Unită”. Care a fost sloganul cursei infernale făcute de Avram Iancu.

 

Șase luni de înot continuu în trei ani

"După ratificarea acestei ultime etape, am șansa de a obține distincția The World's First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge. Asta înseamnă: 4.448 km fără neopren", spune Avram Iancu.  A parcurs Dunărea, adică, 2.860 km, în 89 zile, performanță  ratificată. A parcurs Rinul, 1.032 km, în  48 zile. Performanță ratificată.  Acum așteaptă ratificarea performanței de a parcurge  Canalul Main–Dunăre adică 556 km, în  40 de zile.Avram Iancu este însoțit în această ultimă etapă a proiectului de Ulise Galu, din Brașov, pilotul bărcii cu motor cu care va fi transportată hrana necesară sportivului, și de Radu Ileană, din Alba Iulia, observator oficial al cursei.
Avram Iancu

Sursa foto: Avram Iancu

"În total 177 de zile Adică șase luni. O jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele. Și asta, în doar trei ani de carieră! Iar dacă privesc mai departe, la cei 11 ani de înot în apele deschise ale lumii, mi-e și teamă să fac un calcul al timpului total petrecut departe de ele. Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare față de fetele mele pentru toate aceste absențe din copilăria lor. Dar știu că ele înțeleg  sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Și de ce. Dincolo de performanțele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut. De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită", și-a făcut avram Iancu bilanțul imediat după ce a încheiat cursa de 40 de zile.

