Avram Iancu, primul om din lume care traversează înot un continent. De la Marea Nordului la Marea Neagră

Așa cum remarca o suțtinătoare, azi Avram Iancu a ajuns la mal. La malul care înseamnă mult mai mult decât o destinație. Este linia de sosire a unei lupte de 40 de zile. O luptă cu apele. Cu oboseala cu limitele omenești . Dar, mai ales, este împlinirea unui vis: „Înot pentru o Europă Unită”. Care a fost sloganul cursei infernale făcute de Avram Iancu.

"După ratificarea acestei ultime etape, am șansa de a obține distincția The World's First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge. Asta înseamnă: 4.448 km fără neopren", spune Avram Iancu. A parcurs Dunărea, adică, 2.860 km, în 89 zile, performanță ratificată. A parcurs Rinul, 1.032 km, în 48 zile. Performanță ratificată. Acum așteaptă ratificarea performanței de a parcurge Canalul Main–Dunăre adică 556 km, în 40 de zile.Avram Iancu este însoțit în această ultimă etapă a proiectului de Ulise Galu, din Brașov, pilotul bărcii cu motor cu care va fi transportată hrana necesară sportivului, și de Radu Ileană, din Alba Iulia, observator oficial al cursei.

"În total 177 de zile Adică șase luni. O jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele. Și asta, în doar trei ani de carieră! Iar dacă privesc mai departe, la cei 11 ani de înot în apele deschise ale lumii, mi-e și teamă să fac un calcul al timpului total petrecut departe de ele. Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare față de fetele mele pentru toate aceste absențe din copilăria lor. Dar știu că ele înțeleg sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Și de ce. Dincolo de performanțele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut. De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită", și-a făcut avram Iancu bilanțul imediat după ce a încheiat cursa de 40 de zile.