Social Avram Iancu, cele mai emoționante momente ale carierei. Primul om care traversează Europa înot







Vrea să traverseze Europa înotând. Avram Iancu își propune să străbată Canalul Main (Germania), între fluviile Rin și Dunărea. Și să devină astfel, primul om din lume care își trece în palmares traversarea Europei înot. De la Marea Nordului la Marea Neagră.

Surpriza carierei în ultimul dans al înotului transcontinental

Duminică a început ultimul dans al înotului transcontinental. În cea de-a patra zi a aventurii, Avram Iancu a trăit un moment care i-a tăiat respirația.Deși e obișnuit cu premierele mondiale la înot. A înotat întregului curs al Dunării, de la izvoare la vărsare, 2860 km, în premieră mondială fără costum de neopren.A parcurs pe Marea Neagră traseul de 680 km dintre Sulina şi Istanbul în 60 de zile.A ocupat locul 3 la una dintre cele mai grele curse de alergare din lume 6633 Arctic Ultra.

"Astăzi, s-a cântat Imnul României pentru mine și pentru micuța, dar inimoasa noastră echipă românească. Am pornit la drum înotând prin Europa cu un singur mesaj în suflet:„Înot pentru o Europă Unită” Mi-am dorit ca vocea României să se facă mai bine auzită în Europa. Iar vocea Europei să ajungă mai departe în lume. În ziua a patra a cursei, am trăit unul dintre cele mai emoționante momente ale carierei mele de înotător în ape deschise", a spus Avram Iancu.

Avram Iancu: "Și atunci s-a întâmplat...Am amuțit"

Românul spune că se afla în ecluza Kriegenbrunn, la 20 de metri adâncime, între zidurile impozante ale canalului... "Și atunci s-a întâmplat:Imnul României a răsunat în boxele ecluzei, pus de prietenii noștri germani. Am amuțit. Ne-am privit uluiți. Am simțit cum ni se ridică pielea pe noi de emoție. Instinctiv, m-am ridicat în picioare, am dus mâna la inimă și am aplaudat. A fost un gest de o semnificație profundă, care a rezonat cu fiecare fibră din noi.Când am ieșit din ecluză, tot în picioare, aplaudam către cei care au făcut posibil acest miracol.De sus, din birourile lor, nemții ne priveau, aplaudau și ei, și duceau mâna la inimă.Nu erau gesturi formale. Era emoție pură. Respect reciproc. Umanitate", a povestit Avram Iancu.

Traseul total măsoară 530 de kilometri și bibliotecarul din Petroșani a calculat că va finaliza cursa în 40 de zile. În care va înota între opt și 10 ore zilnic. Cu o medie a distanțelor cuprinsă între 10 și 20 de kilometri. Înotătorul român, în ciuda greutății traseului, e fascinat de lucrarea care a făcut posibil să existe o cale navigabilă între Marea Nordului și Marea Neagră. "Dincolo de emoție, vreau să felicit sincer poporul german pentru acest proiect de anvergură:Canalul Rin–Main–Dunăre, o capodoperă inginerească ce unește cele două mari fluvii ale Europei – Rinul și Dunărea – și creează o cale navigabilă între Marea Nordului și Marea Neagră", a spus Avram Iancu.