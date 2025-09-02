Sport Avram Iancu a devenit primul român care primește distincția „Triple Crown of Rivers Stage Swims Challenge”







Înotătorul Avram Iancu a anunțat pe Facebook că a primit oficial distincția „Triple Crown of Rivers Stage Swims Challenge”, după ce a traversat înot Europa pe ruta Rin–Main–Dunăre, fără costum de neopren. Decizia a fost confirmată de World Open Water Swimming Federation (WOWSA), care a validat proiectul „Înotul pentru o Europă Unită”, recunoscând performanța unică a sportivului român.

Avram Iancu a anunţat, marţi, că World Open Water Swimming Federation a validat oficial proiectul „Înotul pentru o Europă Unită”, desfăşurat între 29 iunie și 8 august 2025, când a parcurs fără costum de neopren cei 556 km ai rutei care leagă Rinul de Dunăre, pe Canalul Main–Dunăre.

”Am devenit, astfel, în mod OFICIAL, primul om din lume care a parcurs înot un continent: de la Marea Nordului la Marea Neagră, prin intermediul rutei fluviale celebre: Rin–Main–Dunăre”, a declarat înotătorul pe Facebook.

După 23 de zile de verificări oficiale, World Open Water Swimming Federation a anunțat că Avram Iancu a finalizat ultima etapă a proiectului său transcontinental.

În mesajul oficial, Steven Munatones, fondatorul World Open Water Swimming Federation, a subliniat că Avram Iancu a realizat una dintre cele mai mari provocări de înot extrem la nivel mondial și s-a impus ca pionier al unei noi discipline în cadrul înotului de ape deschise. Totodată, el a menționat conceptul de Speedo Diplomacy, prin care performanțele sportive devin mijloace de transmitere a mesajelor de unitate și pace.

Prin anunțul său publicat pe Facebook, Avram Iancu a subliniat că „prima distincție mondială Triple Crown of Rivers Stage Swims Challenge a ajuns între munți, la Petroșani, Hunedoara, în România”.

În 2017, Avram Iancu a parcurs înot întreaga Dunăre, 2.860 km în 89 de zile, marcând aderarea României la Uniunea Europeană, iar în 2023 a traversat Rinul pe o distanță de 1.032 km în 48 de zile, dedicând performanța integrării României în Spaţiul Schengen.