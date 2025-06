Justitie Dosarul de corupție al lui Dumitru Buzatu. Declarația martorului principal







Avocatul Cristian Winzera, care îl reprezintă pe Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, prins în flagrant cu o mită de 1.250.000 lei, a oferit detalii din sala de judecată.

Avocatul Cristian Winzer, despre audierea marturilor

Luni, 16 iunie, a avut loc o nouă audiere în cazul de corupție în care fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, este acuzat de luare de mită. Împreună cu avocatul său, Buzatu s-a prezentat în dimineața aceasta la Tribunalul Vaslui pentru a participa la ședința de judecată, care a început la ora 10:00.

Avocatul Cristian Winzer intenționează să ceară instanței ridicarea măsurii a controlului judiciar, pentru ca Dumitru Buzatu să fie complet liber. Apărătorii solicită ca, în cazul în care nu se poate obține o libertate totală, măcar să fie extinsă limita de circulație a inculpatului la nivelul întregii țări.

Avocatul fostului șef al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a publicat pe social media declarația martorului denunțător audiat în sala de judecată:

„Avocatul Cristian Winzera întrebat: „Care au fost și în ce au constat acțiunile, faptele concrete prin care domnul Buzatu v-a dat de înțeles în anul 2022 că vă va solicita remiterea de foloase necuvenite? Ce a făcut efectiv domnul Buzatu? De unde ați înțeles asta în 2022?”

Răspunsul martorul denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: „Din faptul că am văzut că, după ce am emis facturile, NU AU FOST PLĂTITE! Așa cum am spus, la mine în societate eu hotărăsc și AȘA AM GÂNDIT, că și la Consiliul Județean tot șeful comandă. (…)”, a relatat avocatul Cristian Winzera.

Răspunsul martorului denunțător: Nu mi-a dat nimic de înțeles

Avocatul Cristian Winzer a mers mai departe cu întrebările puse martorului denunțător, cu privire la succesiune a evenimentelor de atunic:

Întrebare completatoare judecător: “Doar din acest aspect?”

Răspuns martor denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: „Da!”

Întrebare completatoare judecător: “În întreaga succesiune a evenimentelor de acolo până la final, ce alte aspecte v-au mai dat de înțeles, din conduita verbală, nonverbală sau prin intermediul altor acțiuni, făcute prin alte persoane, dacă au existat, deci tot ce v-a dat de înțeles că asta este dorința lui? Ce v-a dat de înțeles? Am înțeles, factura neachitată! Alte lucruri?”

Cristian Winzer la întrebat pe martor despre foloase necuvenite cerute de Buzatu

Avocatul Cristian Winzer a dorit să afle, de asemenea, dacă martorul denunțător a dedus că fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui ar fi dorit să-i „remită foloase necuvenite”.

Răspunsul martorului denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: „NU AU EXISTAT! NU MI-A DAT NIMIC DE ÎNȚELES! ASTA AM ÎNȚELES EU, că are ceva cu mine. NU ȘTIU. Eu așa am spus. Nu știu, poate am greșit. (…)”

Întrebarea avocatului Cristian WINZER: „Ce gesturi a făcut domnul Buzatu, care a fost atitudinea lui, în ce a constat comportamentul lui, de natură să vă determine să concluzionați că dorește să remiteți foloase necuvenite?”.

Completată de întrebare judecător: „Pe lângă faptul că nu v-a achitat factura, au fost alte conduite ale inculpatului?”

Răspunsul martorului denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: „NU! EU ASTA AM DEDUS!”, a spus martorul, potrivit celor relate de avocatul Cristian Winzer, pe contul său de socializare.