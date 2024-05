Justitie Tribunalul Vaslui, decizie surpriză în cazul lui Dumitru Buzatu. Stenogramele, eliminate din dosar







Tribunalul a dispus eliminarea unor stenograme din dosarul lui Dumitru Buzatu. Stenogramele ar fi fost efectuate de doi „colaboratori” în dosar. Unul dintre aceștia ar fi chiar patronul care i-a dat geanta cu bani fostului președinte al CJ Vaslui.

Decizia judecătorilor în cazul lui Dumitru Buzatu

Fostul șef de CJ fusese prins în flagrant când lua o presupusă mită de 1,25 milioane lei. De altfel, acesta a fost considerat cel mai mare flagrant din istoria DNA.

Tribunalul Vaslui a exclus înregistrările respective din dosarul lui Dumitru Buzatu. Totodată, judecătorii au solicitat DNA să precizeze dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Ce spune avocatul fostului șef al CJ Vaslui

Avocatul lui Dumitru Buzatu afirmă că înregistrările au fost obținute fără autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți pentru folosirea colaboratorilor în acest sens.

„Toate mijloacele de probă reprezentate de înregistrări efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice de către colaboratorii cu identitate reală trebuiau să fie excluse din ansamblul materialului probator. Aceasta deoarece fuseseră obținute în mod ilegal, cu eludarea nepermisă a normelor incidente în materie, fără sesizarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți, în vederea autorizării tehnice și fără obținerea mandatelor de supraveghere tehnică de la instanța competentă. Există însă și alte grave probleme cu privire la legalitatea efectuării actelor de urmărire penală și a administrării probelor, pe care le vom supune cu certitudine analizei instanței de control judiciar, atunci când va fi cazul.”, a explicat avocatul Cristian Winzer.

Dosarul lui Dumitru Buzatu conține și înregistrări obținute cu respectarea decizie ÎCCJ

În dosar au rămas alte înregistrări, considerate esențiale pentru susținerea acuzației. Aceste stenograme au fost obținute cu respectarea deciziei menționate inițial de ÎCCJ. Hotârârea Tribunalului Vaslui poate fi contestată la Curtea de Apel Iași.

Un nou termen în acest caz a fost stabilit pentru data de 10 mai.

„ Solutia pe scurt: I.in temeiul art 345 alin 1 Cod procedura penala, admite in parte cererile si exceptiile formulate de inculpatul Buzatu Dumitru, formulate prin avocati Winzer Cristian si Atasiei Daniel. In temeiul art 102 alin 2,3 Cod procedura penala raportat la art 148 alin 3,10 Cod procedura penala, admite exceptia nulitatii mijloacelor de proba constand in inregistrarile efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice de catre colaboratorul cu identitate reala Birzu Iulian si de catre colaboratorul cu identitate reala Savin Emil, si pe cale de consecinta dispune indepartarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de proba excluse, respectiv:

-proces verbal de redare in forma scrisa din data de 16.02.2023 a inregistrarilor efectuate de colaboratorul Birzu Iulian la data de 15.02.2023, inscrisuri aflate la filele 166-192 volum 5 dosar de urmarire penala precum si a suportului optic in baza caruia s-a realizat inregistrarea;

-proces verbal de redare in forma scrisa din data de 01.03.2023 a inregistrarilor efectuate in mediu ambiental la data de 24.02.2023, inscrisuri aflate la filele 139-157 volum 5 dosar de urmarire penala precum si a suportului optic in baza caruia s-a realizat inregistrarea;

Respinge ca nefondate, celelalte cereri si exceptii ridicate de inculpatul Buzatu Dumitru prin avocati Winzer Cristian si Atasiei Daniel, cu privire la legalitatea efectuarii actelor de urmarire penala si administrarea probelor in dosarul nr. 19/P/2023 al Parchetului de pe langa ICCJ, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Iasi precum si cu privire la regularitatea actului de sesizare.” , arată decizia judecătorilor vasluieni.