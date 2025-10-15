Avionul care îl transporta pe Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz

Avionul militar care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a aterizat de urgență miercuri în Regatul Unit, după ce la parbrizul aeronavei a fost descoperită o fisură. „Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toți cei aflați la bord, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, într-o postare pe X.

Oficialii americani au precizat, miercuri, că aeronava a aterizat în siguranță, respectând procedurile standard.

„În drumul de întoarcere spre SUA, de la întâlnirea cu miniștrii apărării din statele NATO, avionul care îl transporta pe secretarul Războiului, Hegseth, a făcut o aterizare neprevăzută în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbriz”, a anunțat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, într-o postare pe platforma X.

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toată lumea de la bord, inclusiv secretarul Hegseth, e în siguranță”.

„Totul în regulă. Slavă Domnului. Ne continuăm misiunea”, a răspuns Hegseth postării.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Boeingul C-32A, versiune militară a modelului Boeing 757, decolase de la Bruxelles, unde Pete Hegseth participase la reuniunile NATO, iar echipajul a declarat stare de urgență la începutul traversării Atlanticului.

Aeronava, folosită pentru transportul oficialilor militari și guvernamentali americani, se afla la aproximativ 30 de minute după decolare când a fost semnalată o problemă de depresurizare. Boeingul a coborât apoi la o altitudine de 3.000 de metri.

Deși baza aparține Forțelor Aeriene Regale britanice, aceasta este folosită în principal de Forțele Aeriene ale Statelor Unite ca punct strategic de sprijin în Europa.

Nu este pentru prima dată când aeronavele militare americane care transportă oficiali de rang înalt se confruntă cu probleme tehnice.

La începutul acestui an, un avion al Forțelor Aeriene ale SUA care îl ducea pe secretarul de stat Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München a fost nevoit să revină la Washington din cauza unei defecțiuni mecanice.