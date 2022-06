Avertismentul lui Marcel Boloș pentru colegii din guvern: „Premierul face analiza”. Se lasă cu remaniere

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a declarat că o remaniere în cazul neîndeplinirii jaloanelor din PNRR, este de luat în calcul. El a precizat că problema nu se poate pune în alt fel, având în vedere că discutăm de stabilitatea financiară a României şi de 10 miliarde de euro care trebuie să intre în conturile ţării noastre.

Marcel Boloș a mai spus că premierul Nicolae Ciucă este ținut la curent cu stadiul îndeplinirii acestor jaloane şi că aşa cum îl cunoşte, va lua o decizie corectă şi înţeleaptă în legătură cu remanierea. De altfel, premierul conduce şedinţele comitetului interministerial.

„Nu cred că o astfel de oportunitate se va mai repeta în curând, un buget uriaş, de 80 de miliarde de euro şi să nu putem arăta generaţiilor viitoare că aşa arată România modernă. Premierul face analiza, trebuie să îi facem un raport privind stadiul îndeplinirii acestor jaloane. Aşa cum îl cunosc pe premier, va lua o decizie corectă şi înţeleaptă”, a afirmat ministrul Marcel Boloș.

Care este situația pe infrastructură

Totodată, ministrul a precizat că toți miniștrii fac eforturi pentru ca obiectivele să fie îndeplinite, în contextul în care termenul limită pentru atingerea celor 27 de jaloane este sfârşitul lunii iunie.

„Suntem în faza în care aceste jaloane nu presupun eforturi care ţin de proiectele de infrastructură, unde nu e bine să aşteptăm deadline -urile”, a explicat ministrul Boloş.

El a afirmat că are o relaţie bună cu ministrul Trasporturilor, Sorin Grindeanu și că îi asigură întregul suport. Marcel Boloş a menţionat că infrastructura de transport are cea mai mare complexitate şi, în calitate de coordonator de reformă, ministerul Transporturilor are aproape un sfert din bugetul alocat prin PNRR. Este vorba despre suma de 12,6 miliarde euro bani destinați reabilitării și modernizării infrastructurii de transport.

„Avem două tipuri de proiecte, rutier şi feroviar. Autostrada A 7, cu 212 km şi o valoare de peste 2 miliarde de euro. Avem 420 de km de autostradă de realizat până în 2026. Sunt prudent în ceea ce priveşte implementarea pentru că am lucrat 4 ani de zile în Ministerul Transporturilor şi cunosc complexitatea proiectelor. Sunt proiecte care au durat şi 10 ani”, a mai spus Marcel Boloş.