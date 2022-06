Marcel Boloş ministrul Investiţiilor, dezvăluie cum a făcut bani buni. Care este marele secret de care toți trebuie să țină cont

Întrebat cum a reușit să acumuleze o avere de 930.000 de lei, așa cum arată declarația sa de avere, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, spune că a muncit trei decade pentru acești bani.

Marcel Boloș, despre cum a reușit să strângă 1 milion de lei

„Să nu uitați că lucrez de 30 de ani în administrație, sunt profesor universitar de 26 de ani și sunt singur. Deci nu am persoane în întreținere. Am ocupat funcții de conducere de-a lungul carierei mele didactice și profesionale. Deci nu sunt bani pe care i-am adunat peste noapte, sunt rezultatul muncii mele de peste 30 de ani.

Secretul este să lucrăm acolo unde unde avem competențele necesare şi având mai tot timpul două locuri de muncă până la urmă este un lucru care este pe deplin justificat”, spune ministrul Marcel Boloş.

Sfat pentru tinerii care vor să facă bani, de la ministrul Boloș

Chestionat în legătură cu sfaturile pe care le are de oferit tinerilor români care vor să obțină venituri similare, ministrul Marcel Boloș spune că banii nu se fac ușor.

„Să se pregătească din tinereţe, pentru că nu sunt bani pe care i-am câştigat de pe un an pe altul. Sunt bani care sunt rezultatul muncii mele şi am ocupat funcţii de conducere de la 28 de an”, conchide ministrul Investițiilor, Marcel Boloș, care are o licență în inginerie electromecanică, dar și un doctorat în contabilitate, conform Antena 3.

Marcel Boloș, ministrul propus de premierul Ciucă pentru Fonduri UE

Nicolae Ciucă, premierul României, a transmis luni, 2 mai, președintelui Klaus Iohannis propunerile de nominalizare pentru ministerele Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv Cercetării, Inovării și Digitalizării. Nominalizarea prezentată președintelui a fost făcută în unanimitate de liberali, care i-au ales pe Marcel Boloș și Sebastian Burduja pentru a fi puși în fruntea celor două ministere.

Astfel, pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene este propus Ioan Marcel Boloș, iar pentru cea de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării este propus Sebastian Burduja.

Marcel Boloș era, anterior, ministru al Cercetării, însă a fost propus pentru Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În locul său a fost propus Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Nicolae Ciucă.

Pentru Marcel Boloș nu este prima dată când se află la conducerea Ministerului Fondurilor Europene. El a mai ocupat această funcție în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020.