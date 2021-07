Aventura, care seamănă foarte mult cu scenariul peliculei The Revenant s-a petrecut într-o zonă pustie din Alaska. Urmărit de un urs grizzly, bărbatul a reușit să se adăpostească într-o cabană izolată, dintr-o zonă sălbatică, departe de lumea civilizată. Acesta nu a avut posibilitatea să intre în contact cu restul lumii, astfel că nu a putut apela pe nimeni ca să solicite ajutor.

Timp de o săptămână a fost nevoit să-i facă față ursului care îl ataca cu regularitate, după cum relatează publicația The Guardian care a preluat povestea din The New York Times.

Într-unul dintre momentele de acalmie, când ursul grizzly se afla departe de el, înainte de un atac, bărbatul a reușit să urce pe acoperișul cabanei și să lase un mesaj. „Ajutați-mă!”, a scris el, sperând că mesajul va fi văzut de piloții vreunui elicopter dintre cele ale autorităților care mai survolau zona.

Și a avut noroc. Povestea sa de groază s-a încheiat după ce ocupanții unui elicopter al pazei de coastă aflat într-un zbor de rutină a observat mesajul și i-a venit în ajutor.

Povestea bărbatului care a luptat cu ursul

Potrivit relatării din The New York Times, bărbatul se afla singur într-o zonă minieră, situată la o distanță de aproximativ 64 de kilometri de orașul Nome. El a întâlnit ursul în pustietate, iar acesta l-a atacat și l-a doborât. Animalul l-a târât până pe malul unui râu. Bărbatul a reușit să scape mulțumită pistolului pe care îl avea asupra sa. A tras spre urs, iar acesta, chiar dacă nu a fost lovit, s-a speriat de împușcătură și l-a abandonat pentru moment.

Astfel, omul a reușit să fugă și să se adăpostească în cabana părăsită. Însă nu a fost suficient. Ursul grizzly l-a urmărit, hotărât să nu lase să-i scape prada și l-a atacat vreme de mai multe zile.

Bărbatul a fost salvat de un elicopter

Bărbatul a povestit că ursul grizzly se întorcea în fiecare noapte și încerca să-l surprindă. Cu greu a reușit să facă față atacurilor până la intervenția elicopterului care l-a salvat. A avut noroc pentru că personalul din elicopter i-a observat mesajul după ce pilotul a schimbat traiectoria de zbor pentru a evita norii.

Când au ajuns la sol, salvatorii l-au descoperit pe bărbat ținând un steag alb. Avea un picior bandajat iar ușa cabanei fusese distrusă. Rămăsese fără muniție la pistol în încercarea de a alunga atacatorul și era încă în stare de șoc.