Social

Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026

Comentează știrea
Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Lucrările pe Lotul Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din România în ultimele trei decenii, avansează într-un ritm accelerat. Proiectul aduce Capitala mai aproape de o legătură rutieră directă cu granița de vest, facilitând transportul și comerțul pe întreg teritoriul țării. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că obiectivul este ca în 2026 să se circule continuu pe cei 155 de kilometri de autostradă dintre Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Progrese importante pe Lotul Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania

Autostrada Transilvania, cu o lungime totală de peste 600 de kilometri, va lega Capitala de punctul de trecere a frontierei cu Ungaria de la Borș 2. Proiectul va traversa Carpații prin Valea Prahovei și va străbate Podișul Transilvaniei, trecând prin Ploiești, Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, Turda, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea.

În prezent, lucrările se concentrează pe viaductul de la Topa Mică, județul Cluj, de pe Lotul Nădășelu – Zimbor, demarate în decembrie anul trecut de compania turcă Ozaltin. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că obiectivul este ca în 2026 să se circule continuu pe 155 de kilometri între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, imagini cu lucrările fiind publicate pe YouTube de Sergiu Pnt.

Montarea grinzilor la viaductul Topa Mică avansează

Constructorul turc Ozaltin a început montarea celor 592 de grinzi pentru viaductul de la km 23, Topa Mică, o structură de aproape 2 km, cu o mobilizare de 370 de muncitori și 114 utilaje. Șeful CNAIR a precizat că obiectivul este să asigure circulația continuă pe 155 km între Poarta Sălajului și Târgu Mureș în 2026.

Vacanțe cu ploaie, banii înapoi. Turiștii pot primi despăgubiri pentru zilele afectate
Vacanțe cu ploaie, banii înapoi. Turiștii pot primi despăgubiri pentru zilele afectate
Fost angajat al Patriarhiei Ruse: Biserica Ortodoxă a suferit o mutație care o plasează în afara creștinismului
Fost angajat al Patriarhiei Ruse: Biserica Ortodoxă a suferit o mutație care o plasează în afara creștinismului
Autostrada Transilvania

Sursă foto: Captură video

Viaductele din zonele Mihăiești și Topa Mică, pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, cu o lungime totală de 3,2 km, sunt realizate de asocierea Ozaltin – Ilgaz – Visio Construction. Contractul, în valoare de 994,7 milioane lei fără TVA, prevede 9 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție, cu termen de deschidere în 2026.

Finalizarea viaductelor, esențială pentru deschiderea loturilor Nădășelu – Poarta Sălajului

Fără finalizarea celor două viaducte, lotul Nădășelu – Zimbor (30 km), finanțat prin PNRR, nu poate fi deschis, iar următorul lot, Zimbor – Poarta Sălajului (12 km), nu ar avea legătură la autostrada Transilvania, notează Economedia.

Termenul-limită pentru cei 42 de kilometri dintre Nădășelu – Zimbor și Poarta Sălajului este august 2026, conform jaloanelor din PNRR, durata totală pentru proiectare și execuție fiind de 27 de luni.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:34 - Moya, robotul cu piele caldă și ochi digitali, primul humanoid complet biomimetic din lume
17:27 - Romanița Iovan, dezvăluiri dureroase: Adrian Iovan putea fi salvat, asta e tristețea cea mare
17:18 - Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026
17:11 - Cele mai scumpe tablouri din lume. Au doborât toate așteptările
17:02 - Trucuri simple de iluzionism, cu care să-ți impresionezi prietenii și familia. Video
16:54 - Doar 5 minute de mișcare zilnică reduc riscul de deces cu 30% pentru persoanele sedentare

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale