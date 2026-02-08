Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026

Lucrările pe Lotul Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din România în ultimele trei decenii, avansează într-un ritm accelerat. Proiectul aduce Capitala mai aproape de o legătură rutieră directă cu granița de vest, facilitând transportul și comerțul pe întreg teritoriul țării. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că obiectivul este ca în 2026 să se circule continuu pe cei 155 de kilometri de autostradă dintre Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Autostrada Transilvania, cu o lungime totală de peste 600 de kilometri, va lega Capitala de punctul de trecere a frontierei cu Ungaria de la Borș 2. Proiectul va traversa Carpații prin Valea Prahovei și va străbate Podișul Transilvaniei, trecând prin Ploiești, Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, Turda, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea.

În prezent, lucrările se concentrează pe viaductul de la Topa Mică, județul Cluj, de pe Lotul Nădășelu – Zimbor, demarate în decembrie anul trecut de compania turcă Ozaltin. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că obiectivul este ca în 2026 să se circule continuu pe 155 de kilometri între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, imagini cu lucrările fiind publicate pe YouTube de Sergiu Pnt.

Constructorul turc Ozaltin a început montarea celor 592 de grinzi pentru viaductul de la km 23, Topa Mică, o structură de aproape 2 km, cu o mobilizare de 370 de muncitori și 114 utilaje. Șeful CNAIR a precizat că obiectivul este să asigure circulația continuă pe 155 km între Poarta Sălajului și Târgu Mureș în 2026.

Viaductele din zonele Mihăiești și Topa Mică, pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, cu o lungime totală de 3,2 km, sunt realizate de asocierea Ozaltin – Ilgaz – Visio Construction. Contractul, în valoare de 994,7 milioane lei fără TVA, prevede 9 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție, cu termen de deschidere în 2026.

Fără finalizarea celor două viaducte, lotul Nădășelu – Zimbor (30 km), finanțat prin PNRR, nu poate fi deschis, iar următorul lot, Zimbor – Poarta Sălajului (12 km), nu ar avea legătură la autostrada Transilvania, notează Economedia.

Termenul-limită pentru cei 42 de kilometri dintre Nădășelu – Zimbor și Poarta Sălajului este august 2026, conform jaloanelor din PNRR, durata totală pentru proiectare și execuție fiind de 27 de luni.