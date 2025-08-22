Economie

Autostrada Focșani–Bacău, șantier de 14 miliarde de lei. Termenul dat de Bolojan

Autostrada Focașani-Bacău. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Tronsonul Focșani–Bacău, parte a Autostrăzii Moldovei, se află în grafic cu lucrările, după cum a anunțat premierul Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. Bolojan a vizitat șantierul și a mai spus că valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei.

„Astăzi am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei, pe tronsonul Focșani–Bacău, împreună cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu.

Valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat în vederea finanțării autostrăzii, care asigură conectarea Moldovei, este includerea acesteia în lista de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Acest lucru înseamnă că sumele necesare vor fi asigurate, astfel încât, în toamna anului viitor, lucrările pe toate tronsoanele să fie finalizate. Astfel va fi nevoie să facem plăți lunare cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei. Am discutat cu ministrul Transporturilor și cu cel al Finanțelor pentru a găsi soluții de asigurare a fluxului de plăți și, de asemenea, va fi nevoie de o mobilizare susținută a constructorilor”, a detaliat premierul.

Ilie Bolojan: Sunt 5.000 de muncitori pe șantier

Autostrada Focșani-Bacau

Autostrada Focșani-Bacau. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul a mai precizat că, pe cele două tronsoane mari ale întregului traseu al autostrăzii, lucrările sunt realizate într-un stadiu cuprins între 30% și 80%. „Sunt peste 5.000 de muncitori care lucrează zilnic pe șantier. Le mulțumesc constructorilor pentru mobilizare, pentru că finalizarea la timp a lucrărilor la autostradă este un angajament comun între Guvern, CNAIR și constructori. Peste 100 km din tronsonul Ploiești–Pașcani sunt deja deschiși circulației”.

Autostrada Focșani-Bacău

Tronsonul a fost împărțit în trei loturi:

Lot 1 Focșani – Domnești Târg: km 0+000 – km 35+600, lungime 35,60 km

Lot 2 Domnești Târg – Răcăciuni: km 35+600 – km 74+380, lungime 38,78 km

Lot 3 Răcăciuni – Bacău: km 74+380 – km 95+902, lungime 21,522 km

Proiectul prevede construirea a 95,902 km de autostradă, incluzând 5 noduri rutiere, 84 de poduri, 7 pasaje, 6 spații pentru servicii, 4 parcări de scurtă durată și 3 Centre de Întreținere și Coordonare (CIC).

