Aur pentru Moldova la lupte pe plajă. Irina Rîngaci, campioană mondială

Republica Moldova. Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci, orignară din satul Sărăţica Veche, raionul Leova, a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Acesta este al doilea titlu de campioană mondială pentru Rîngaci.

Sportiva s-a impus și în ultima rundă Final Beach Wrestling World Series, care a avut loc în orașul Alexandria, Egipt.

În finala ultimei etape a categoriei de greutate de până la 70 kg sportiva noastră a învins-o pe ucraineanca Olena Nikitinska.

În cadrul seriei mondiale de lupte pe plajă, Republica Moldova a fost reprezentantă și de alți doi sportivi. Pavel Graur și Vasile Diacon au obținut mai multe medalii, la diferite etape ale competiției, în categorical de 70 și 80 de kilograme. Aceștia au ratat însă podiumul de premiere.

După victoriile înregistrate la competițiile de la Porec și Katerini, Irina Rîngaci a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere și la etapa din Alexandria, Egipt.

Eleva lui Andrei Chiperi a obținut șase victorii, în fața adversarelor din Ucraina, Maroc, Grecia și Statele Unite. În finală, reprezentanta Republicii Moldova a invins-o fără drept de apel, în doar 40 de secunde, pe ucraineanca Olena Nikitinska.

La cei 24 de ani, Irina Rîngaci este una din cei mai titraţi sportivi, obşinând maai multe victorii la nivel internaţional.

Luptătoarea din Republica Moldova a fost campioană mondială în 2021, este dublă campioană europeană (2021, 2022), de două ori medaliată cu argint la Europene (2023, 2025), medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale (2022) și Campionatele Europene (2024).

Cu o lună în urmă, Irina Rîngaci a ocupat locul trei la categoria de greutate până la 65 kg la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice, desfășurat în capitala Croației.

În finala mică, moldoveanca a învins-o cu 6-3 pe Irina Coliadenko din Ucraina. Ea a disputat anterior trei meciuri, câștigând două dintre ele (împotriva palestiniencei și turcoaicei Ayla Mayala și, respectiv, Kadriye Aksa Kocak). Dar a fost învinsă în semifinale cu 0-10 de japoneza Miwa Morikawa.