Augustin Lazăr, pensie de 8.000 de euro. Cum a reușit fostul procuror general să-și mărească venitul

Augustin Lazăr, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a ieșit din magistratură prin pensionare la data de 27 aprilie 2019. Încetarea activității sale a fost consfințită prin Decretul nr. 381/2019, semnat de președintele României, act care a pus capăt mandatului la Ministerul Public și a declanșat procedurile administrative pentru stabilirea pensiei de serviciu.

La momentul pensionării, instituțiile responsabile au eliberat adeverința nr. 7846 din 23 aprilie 2019. Documentul atesta vechimea acumulată de Augustin Lazăr în funcțiile de procuror și avocat, precum și drepturile salariale aferente ultimei luni de activitate. Potrivit acestei adeverințe, venitul brut corespunzător lunii finale de mandat era de 37.676 de lei.

Această primă adeverință reprezenta fundamentul standard pentru calculul pensiei de serviciu, conform reglementărilor legale aplicabile la acel moment. Legislația prevedea explicit că baza de calcul este formată din indemnizația de încadrare sau salariul de bază, la care se adaugă sporurile aferente ultimei luni de activitate.

La mai puțin de o lună de la pensionare, mai exact la 7 mai 2019, a fost emisă o a doua adeverință, cu numărul 8940. Spre deosebire de documentul inițial, aceasta nu se limita la salariul brut de 37.676 de lei, ci includea și indemnizația aferentă calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în valoare de 17.062 de lei, funcție pe care procurorul general o deține de drept.

Prin includerea acestui drept salarial suplimentar, baza de calcul a pensiei a fost modificată semnificativ față de cea stabilită inițial.

În baza celei de-a doua adeverințe, Casa Județeană de Pensii Alba a procedat la recalcularea pensiei de serviciu a fostului procuror general. Noua bază de calcul a fost stabilită la 54.738 de lei, sumă rezultată din cumularea salariului aferent ultimei luni de activitate cu indemnizația de membru CSM.

Această recalculare a avut un efect direct asupra cuantumului final al pensiei, întrucât procentul legal de 80% a fost aplicat unei baze considerabil mai mari decât cea care ar fi rezultat exclusiv din salariul de încadrare și sporurile aferente.

Legalitatea includerii indemnizației de membru al CSM în baza de calcul a pensiei de serviciu este însă pusă sub semnul întrebării. La data pensionării lui Augustin Lazăr, Legea nr. 303/2004, în forma în vigoare, stipula clar că pensia de serviciu se determină exclusiv pe baza indemnizației de încadrare brute lunare sau a salariului de bază brut lunar, la care se adaugă sporurile corespunzătoare ultimei luni de activitate.

Aceeași formulare a fost preluată ulterior și în Legea nr. 303/2022, prin articolul 211 alineatul (1), anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 282/2023. Niciuna dintre aceste reglementări nu prevede includerea altor drepturi salariale distincte de salariul de bază și sporuri în calculul pensiei de serviciu.

Indemnizația acordată pentru calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii este încadrată juridic ca un drept salarial separat, acordat pentru exercitarea unei funcții specifice, și nu ca element component al salariului de încadrare. Din acest motiv, includerea sa în baza de calcul a pensiei ridică semne de întrebare legate de respectarea cadrului legal aplicabil magistraților pensionați și de modul în care au fost interpretate dispozițiile legale în vigoare la momentul recalculării.