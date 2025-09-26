Social

Atacuri pe drumurile din Serbia. Copiii, folosiți să oprească mașinile turiștilor

Atacuri pe drumurile din Serbia. Copiii, folosiți să oprească mașinile turiștilorMașină stricată. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Drumul de întoarcere din Grecia prin Serbia nu pare să fie dintre cele mai sigur, potrivit unui forum de turiști unde a fost sesizat acest lucru. Mai exact, mai mulți români au fost atacați în anumite zone de către copii.

Serbia, sigură și nu prea

Mai mulți turiști se plâng că au fost atacați în Serbia, pe drumul de întoarcere din Grecia. ”Bună dragi călători care vă duceți/întoarceți în/din Grecia prin Serbia. Atenție mare la zona dintre Vârșeț și până la podul peste Dunăre, că într-unul din sate am fost atacați. Un grup de câțiva copii au aruncat aseară (în jurul orei 00) simultan către mașină cu (bănuim noi) nuci, îndoind tabla mașinii în câteva locuri.

Sursa: Facebook

 

Nu am fost singurii care au pățit asta. Pe un alt forum local au mai împărtășit și alții același lucru, aceeași zonă. Plus că, noi nu am văzut, dar cică vizavi de locul unde stau și aruncă se găsește un grup de câțiva bărbați și că ar fi vorba de o schemă periculoasă. Fiți foarte atenți și, orice ar fi, nu opriți și nu coborâți din mașină. S-aveți drumuri sigure și bune!”, a explicat cineva care a trecut prin asta.

Zeci de atacuri, toate noaptea

Se pare că mulți români au avut parte de aceiași experiență. ”Din păcate am pățit si noi exact la fel joi seara. Norocul nostru cp pe mașina noastră nu se observa nimic, dar ne-am speriat foarte tare”, a completat o altă persoană. ”Eu am spus la începutul verii când mulți întrebau dacă este ok prin Serbia, noaptea este destul de riscant de tranzitat aceasta țară ca și Macedonia și Bosnia. Dar fiecare face cum dorește.

”Același lucru am pățit și noi la sfârșitul lunii august. Eu eram la volan și am oprit pe marginea drumului ca să verificăm mașina, deoarece s-a auzit foarte tare și ne-am speriat. Prietenul meu a coborât din mașină, am coborât și eu. După câteva secunde îmi spune să urc repede în mașină și să plecăm. Cel mai bine să nu opriți”, a mai completat o altă persoană.

