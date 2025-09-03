Social Români prinși la furat în Grecia de alți români. Ce au vrut să ia din magazin fără să plătească







Mai mulți români au fost surprinși pe camerele de supravgehere dintr-un magazin din Creta în timp ce sustrăgeau marfă. Culmea este că magazinul aparține tot unor români.

Cea care a constat fapta a fost chiar proprietara magazinului din Creta care i-a văzut pe camerele de supraveghere. ”Astăzi am avut 3 români în magazin. Știu că erau români că vorbeau română și le-am spus în română că e urât ce faceți și că avem camere de filmat. Domnișoara a cumpărat, dar domnii au fost ocupați cu altceva.

Au devenit vedete și dacă văd filmarea să știe că există camere în magazine și toți patronii din oraș au văzut aceste imagini dimineață. Sper că nu mai încerce să repete experiență. Ce au vrut să ia? Doar un săpun de 1€. Și dacă nu aveau 1 euro să plătească săpunul puteau să îmi spună și îl ofeream gratuit”, a postat proprietara.

Cert este că cei care au citit postarea au comentat la adresa celor care au fost prinși în fapt. Unii au sugerat că trebuia chemată poliția, în timp ce alții și-ar fi dorit ca fețele lor să fie făcute publice.

”Cum Doamne iartă-mă să faci așa ceva? Nu ne mai facem bine niciodată și datorită acestor scursuri suntem catalogați toți la fel. Nico ai fost prea blândă trebuia să le dai o lecție să se învețe minte cocalarii, poate găsești un unghi mai de aproape să-i facem cunoscuți și în țară să-i vadă colegii la serviciu, vecinii”, a sctis cineva.

”Îi ajungeau mult suvenirurile și au zis să ia și un săpun gratis. Românul până nu fură ceva, nu e român destul”, a scris o altă persoană. Însă ceea ce au mai internauți este faptul că dacă românii fură din magazine, grecii și bulgarii fură mașinile românilor. Sau bunurile din mașinile lor.