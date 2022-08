Atacul din Crimeea a produs pagube majore asupra capacității aeriene a flotei ruse. Cel puțin opt aeronave au fost distruse

Imaginile din satelit par să arate că Baza Saky din vestul Crimeii a suferit pagube majore. O serie de avioane de război rusești au fost distruse în urma exploziilor de acolo în această săptămână. „Cel puțin cinci avioane de vânătoare-bombardament SU-24 Fencer și trei avioane multirol Su-30 Flanker au fost aproape sigur distruse ori serios avariate în urma exploziilor”.

De asemenea, cel puțin 12 explozii puternice s-au produs marți la baza militară aeriană rusă Saki din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Ucraina nu și-a asumat în mod oficial și public responsabilitatea pentru exploziile produse. Un oficial ucrainean a declarat, sub anonimat, că baza a fost ținta unui atac realizat cu „un dispozitiv de fabricație exclusiv ucraineană”.

Un consilier al președintelui Volodimir Zelenski a spus că exploziile ar fi opera partizanilor ucraineni din peninsulă. În același timp, oficialii ruși au precizat că a fost vorba de un accident. Imagini din satelit publicate joi, 11 august, arată daunele majore și avioane de război rusești distruse la baza aeriană. Fotografiile de la Planet Labs din SUA arată suprafețe mari de teren ars rămase în urma incendiilor care au izbucnit, a spus ministerului britanic al Apărării într-o postare pe Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 August 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2022