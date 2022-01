Atacul asupra lui Simion, o înscenare? AUR a încercat să confiște ziua de 24 ianuarie

Dorin Dobrincu, președintele Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), a făcut declarații cu privire la evenimentele care au avut loc la Iași, de Ziua Unirii Principatelor Române. Acesta susține că AUR încearcă să confiște ziua de 24 ianuarie, iar reprezentanții partidului au încercat să-i provoace pe reprezentanții societății civile ieșene din Piața Unirii.

”Şi noi am fost prezenţi în piaţă astăzi, dar am avut mesaje pro-dezvoltare şi pro-Europa. Cei de la AUR au venit la noi şi au încercat mereu să ne provoace. Am asistat la discursuri găunoase din partea lor, exact ca la Cenaclul Flacăra de pe timpuri. Au avut mesaje naţionaliste, ei încearcă să canalizeze nemulţumirile justificate care există în societate”, a afirmat Dorin Dobrincu.

George Simion și-a înscenat „atacul cu cerneală” de la Iași

Președintele MDM nu exclude faptul ca incidentul cu cerneala aruncată spre George Simion să fie o înscenare a celor de la AUR. Această idee este susținută și de Ionel Apostol, preşedintele asociaţiei ”Împreună pentru A8”.

”Este o înscenare, eu aşa cred. Omul (George Simion – n.r.) şi-a dorit victimizarea. Se vede cum a venit acel tânăr din spate şi l-a stropit, iar Simion n-a schiţat niciun gest. E doar pentru naivi chestia că ar fi fost o acţiune neplanificată”, a declarat Ionel Apostol. Liderul Împreună pentru A8 a mai afirmat că a asistat în Piaţa Unirii la ”un joc ieftin şi populist”.”Iaşiul nu înseamnă AUR, de altfel ei au adus oameni la Iaşi de peste tot din ţară. Salvarea României nu se face cu fluturarea steagului. Am văzut în Piaţa Unirii o lipsă totală de cultură civică şi politică, dar şi un cult al personalităţii”, a precizat Ionel Apostol.

Reamintim că în timpul manifestațiilor de la Iași, în jurul orei 10:30, George Simion a fost stropit cu cerneală, jumătate din față devenind albastră. În ciuda acestui fapt, co-președintele AUR nu s-a supărat, ci a continuat să interacționeze cu oamenii. Mai mult, acesta a cerut ca tânărul să nu fie amendat, menționând că nu va depune plângere împotriva acestuia.

“Bărbatul bănuit că ar fi aruncat cu substanţă lichidă de culoare albastră asupra altei persoane a fost condus la sediul Poliţiei pentru verificări, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a transmis, luni, IPJ Iaşi. Sursa citată a precizat că cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi luării măsurilor legale ce se impun.