Sursa: Arhiva EVZ

Ziua Unirii Principatelor Române. George Simion vrea să joace Hora Unirii la Iași. Forțele de ordine au fost suplimentate

An de an, pe 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române prin diverse ceremonii militare și religioase. De asemenea, la Iași, cu mic mare dansează Hora Unirii în centrul orașului. În acest an primarul a interzis orice manifestație, însă George Simion nu se lasă. Vrea cu orice preț Hora Unirii. În toate bisericile din țară vor avea loc slujbe, iar la final, clopotele vor răsuna timp de un minut.