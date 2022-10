Atac la medicul nutriționist Mihaela Bilic. Ce spun Dan Teodorescu şi maratonistul Andrei Roșu

„Dr. Mihaela Bilic: Gustoase, concentrate în nutrienți şi în calorii, mezelurile sunt de fapt o supercarne. Stimată doamnă, dacă ne mai spuneți şi că sedentarismul prelungeşte viața, fumatul întăreşte plămânii şi alcoolul protejează ficatul, veți deveni medicul favorit al românilor”, a scris Dan Teodorescu pe social media.

Postarea a strâns mii de aprecieri, comentarii şi distribuiri, iar foarte mulţi dintre comentatori au criticat-o pe Mihaela Bilic, pe baza acelei fraze scoase din context de către Dan Teodorescu.

Ce spune medicul Mihaela Bilic despre nitriții din mezeluri

Medicul nutriționist a publicat un articol detaliat despre compușii care „strică” mezelurile, mai precis, cantitățile mari de nitriți. Şi dacă veşi citi cu atenţie postarea sa, veţi constata că Mihaela Bilic a cele relatate de ea sunt susținute de argumente științifice.

„Nitriți, mezeluri și alte legume. Pastramă, șuncă, salam…sunt produse pe care le consumăm la micul dejun. Gustoase, concentrate în nutrienti și în calorii, mezelurile sunt de fapt o supercarne. În loc să le apreciem, am ajuns să ne temem de ele. Cine a stricat reputația mezelurilor? Nitriții!

Cine sunt nitriții, ce rol au și care sunt efectele asupra sănătății? Pentru a conserva alimentele și în special carnea, oamenii au folosit diferite metode: sărare, fierbere, afumare, uscare. Pe lângă sare, de sute de ani s-a folosit salpetru- un nitrat de sodiu care se transformă în nitriți și permite păstrarea calității cărnii.

Atenție, mezelurile sunt doar una dintre sursele de nitriți din alimentație

Nitriții joacă un rol esențial în prepararea mezelurilor, împiedică dezvoltarea unor bacterii periculoase pentru sănătate cum ar fi botulismul, salmonela și listeria. Pe lângă siguranța alimentară, nitriții blochează oxidarea cărnii și dau o culoare roz produselor fierte tip șuncă sau parizer. Tot nitriții sunt responsabili de aroma plăcută a mezelurilor și le protejează de râncezire. În Europa utilizarea nitriților este reglementată la o doză maximă de 150 mg nitriți pentru 1kg de produs.

Ce riscuri ridică un consum mare de nitriți? În anumite condiții nitriții se leagă de fierul hemic din carne și formează nitrozamine, compuși cu potențial cancerigen. Studiile medicale au demonstrat legătura dintre consumul de nitriți/ nitrați și riscul de cancer colorectal. În consecință autoritățile sanitare au recomandat reducerea consumului de nitriți din alimente: limitarea cantității de carne procesată la 150g/ săptămână și scăderea consumului de carne roșie la 500g/săptămână.

Nitriții se formează natural prin oxidarea azotului sub acțiunea microorganismelor din plante, apă și sol. Cea mai mare concentrație de nitriți o găsim în legumele cu frunze și în rădăcinoase: ridiche, țelină, morcov, sfeclă, spanac, salată, fasole verde și mazăre. Apa de băut reprezintă 25% din aportul total de nitriți, iar carnea și mezelurile o mică parte. Data viitoare când puneți șunca la colț pentru conținutul de nitriți, gândiți-vă că țelina e la fel de vinovată!”, a scris medicul nutriţionist pe Facebook.

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania a scris, de asemenea pe social media: „Scandal pe cât de sănătoase sunt mezelurile între maratonistul Andrei Roșu și nutriționistul Mihaela Bilic. Totul a izbucnit când aceasta din urmă a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care a susținut importanța mezelurilor în alimentație”.

Mihaela Bilic a fost criticată pentru fix acelaşi articol și de maratonistul producător de hrană vegană, şi spune: „Am fost invitat să particip la o emisiune, pentru o dezbatere cu Mihaela Bilic. Hai sa va zic de ce nu merg:

Înainte de toate, asta este (sper!) ultima mea postare despre aceasta doamnă. Nu pentru ca nu as avea ce să scriu (am citit câteva postări şi interviuri ale ei si m-am minunat..), dar am văzut că atrag pe aici admiratorii ei şi aş vrea să investesc timpul în altceva decât să răspund la comentarii care nu aduc niciun argument științific, studii, meta-studii, etc.

Revenind la invitația de a apărea în studio tv împreuna cu dna Bilic, am considerat că este inoportun, din câteva motive: publicul de TV o vede pe această doamna ca pe o zeița a cunoașterii şi, indiferent ce aş spune, ea este doamna doctor, iar eu unul care cânta şi aleargă (adică sportiv / artist, adică prost)”, a scris sportivul pe Facebook.