International Atac cu dronă ucraineană la centrala nucleară rusească Kursk. Incendiu stins și reducere de capacitate







Atac cu dronă atribuit Ucrainei. Acesta a provocat, duminică dimineață, 24 august 2025, un incendiu de scurtă durată la Centrala Nucleară Kursk. A avariat un transformator auxiliar și a dus la reducerea puterii la una dintre unități, a anunțat serviciul de presă al centralei. O victorie minoră, dar cu caracter simbolic

Potrivit comunicatului publicat pe Telegram, o dronă de luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei a fost doborâtă de apărarea aeriană în apropierea centralei, iar detonarea la impact a avariat un echipament auxiliar. Nu s-au înregistrat victime, iar incendiul declanșat a fost stins. Ca urmare, Unitatea 3 funcționează la 50% din capacitate.

Operatorul a precizat că nivelurile de radiații la fața locului și în zonele învecinate se încadrează în limitele normale. Ucraina nu a comentat imediat informațiile. Kievul a susținut în mod repetat că loviturile pe teritoriul Rusiei sunt un răspuns la atacurile continue asupra Ucrainei. Planul vizează infrastructuri considerate critice pentru efortul militar al Moscovei.

Reuters notează că nu a putut verifica independent detaliile incidentului și că, deocamdată, nu este clar în ce zonă a centralei s-a produs incendiul. Postul rusesc REN TV, citând serviciul de presă al centralei, a relatat că transformatorul avariat nu face parte din secțiunea nucleară a obiectivului.

Incendiul a fost stins, nu s-au înregistrat victime, iar nivelurile de radiații la fața locului și în zonele învecinate sunt în limite normale, potrivit aceleiași surse. Kievul nu a comentat imediat; autoritățile ucrainene spun, în general, că loviturile în interiorul Rusiei vizează infrastructuri considerate critice pentru efortul militar al Moscovei. Detaliile incidentului nu au putut fi verificate independent.

În noaptea de 24 august, gruparea de partizani Atesh a anunțat că un transformator electric de lângă o linie folosită la transportul de marfă militară în apropiere de Cerkessk (Republica Karaciai-Cercheză) a fost distrus de un agent al rețelei.

„Pe această rută sunt aprovizionate unități militare și Rosgvardia”, a transmis Atesh pe Telegram, afirmând că acțiunea, derulată chiar de Ziua Independenței Ucrainei, este „un semn” către președintele Vladimir Putin că nemulțumirea crește în interiorul Rusiei.

Gruparea a spus că va continua să lovească logistica trupelor ruse „în toată țara”. Afirmațiile publicate de Kyiv Independent nu au putut fi verificate de alte surse.