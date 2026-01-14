Armele de foc, folosite în timpul protestelor din Iran. Surse medicale vorbesc despre răni grave

Forțe de securitate din Iran au trecut de la utilizarea armelor cu alice la focuri de armă letale în timpul protestelor ce au început la 28 decembrie 2025, potrivit relatărilor medicale și rapoartelor organizațiilor internaționale, potrivit AP News.

Medicii și grupurile pentru drepturile omului susțin că schimbarea tacticii de reprimare a dus la un număr semnificativ mai mare de victime în rândul manifestanților.

Protestele inițiale au pornit ca reacție la dificultățile economice, cum ar fi inflația ridicată și scăderea cursului monedei naționale, dar s-au extins rapid în demonstrații mai ample împotriva conducerii clericale.

Un medic care a părăsit Iranul a declarat pentru organizația Center for Human Rights in Iran că, după zile de incidente în care forțele de ordine au folosit inițial arme cu alice, în jurul datei de 8 ianuarie s-a produs o schimbare semnificativă a violenței. El a relatat că, în acea seară, au început să se audă focuri de armă și explozii, iar la spitale au ajuns persoane cu răni produse de muniție reală.

Datele furnizate de grupuri independente indică faptul că blocarea internetului la nivel național, impusă în aceeași perioadă, a împiedicat obținerea unei imagini complete asupra situației de pe teren și a limitat comunicarea cu exteriorul.

Medicii și organizațiile de monitorizare au raportat că spitalelor le este tot mai greu să facă față numărului mare de răniți. În unele cazuri, centrele medicale au înregistrat sute de persoane cu traumatisme la nivelul ochilor și alte răni grave ce par a fi fost cauzate de focuri directe sau proiectile cu efect mare de impact.

Estimările asupra numărului de persoane ucise în timpul protestelor variază semnificativ între diferitele surse internaționale. Agențiile de monitorizare a drepturilor omului raportează cifre de ordinul miilor de persoane decedate ca urmare a represiunii forțelor de securitate.

Conform unui raport recent, cel puțin 2.571 de persoane și-ar fi pierdut viața în urma violențelor, incluzând protestatari, personal de securitate și minori, iar peste 18.000 de persoane au fost reținute.

Situația rămâne fluidă, iar alte estimări menționează un număr chiar mai mare de victime, însă cifrele nu pot fi verificate independent din cauza restricțiilor impuse asupra comunicațiilor.

Reacțiile din comunitatea internațională au inclus apeluri la respectarea drepturilor omului și declarații de condamnare a violenței disproportionate.

Într-un context politic mai larg, lideri străini au exprimat sprijin pentru dreptul la protest și au cerut încetarea represiunii. De asemenea, autoritățile iraniene au avertizat asupra repercusiunilor externe, în timp ce au acuzat forțele externe de instigarea tulburărilor.

Blocarea parțială a internetului a fost deosebit de criticată de organizațiile pentru libertate digitală, care au subliniat că restricțiile împiedică atât documentarea evenimentelor, cât și eforturile de coordonare a asistenței umanitare.

Protestele continuă în orașe din toată țara, în ciuda măsurilor severe de control impuse de autorități și a riscului ridicat de confruntări violente.

Prin intermediul rețelelor alternative de comunicații, cum ar fi terminalele satelitare, unele informații despre amploarea manifestațiilor și răspunsul forțelor de securitate totuși reușesc să ajungă către comunitatea internațională.

Pe măsură ce evoluția evenimentelor este monitorizată de organizații internaționale și de mass-media străine, cifra reală a victimelor și impactul protestelor rămân subiecte de analiză și actualizare constantă.