Armata SUA se pregătește să abordeze nave legate de Iran în zilele următoare. Ce este Operațiunea „Furia Economică”

Armata americană se pregătește ca în următoarele zile să abordeze petrolierele legate de Iran și să confiște nave comerciale în apele internaționale, potrivit oficialilor americani, extinzându-și asftel represiunea navală dincolo de Orientul Mijlociu, potrivit The Wall Street Journal.

Planificarea vine în timp ce armata iraniană continuă să-și întărească controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atacând sâmbătă mai multe nave comerciale, declarând că această cale navigabilă este „strict controlată” de Iran.

Evoluțiile au pus companiile de transport maritim în alertă la doar o zi după ce ministrul de externe iranian a declarat că strâmtoarea este complet deschisă traficului comercial - un anunț salutat de președintele Trump.

Decizia administrației Trump de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului are scopul de a forța regimul să redeschidă strâmtoarea și să facă concesii privind programul său nuclear, care a fost în centrul negocierilor dintre SUA și Iran.

Președintele Trump a declarat vineri că Iranul a fost deja de acord să predea stocul său de uraniu puternic îmbogățit către SUA, dar Iranul a respins această afirmație. De asemenea, este în joc perioada pentru care ar accepta Iranul să renunțe la îmbogățirea uraniului și dacă Teheranul ar primi miliarde de dolari în fonduri înghețate din țări străine, ca parte a unui acord.

SUA a întors din drum deja 23 de nave care au încercat să părăsească porturile iraniene ca parte a unei blocade navale a porturilor iraniene, potrivit Comandamentului Central al SUA. Extinderea campaniei va permite SUA să preia controlul asupra navelor legate de Iran din întreaga lume, inclusiv navele care transportă petrol iranian care navighează deja în afara Golfului Persic și cele care transportă arme care ar putea sprijini regimul iranian.

SUA „va urmări în mod activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului”, a declarat joi generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme. „Aceasta include navele flotei întunecate care transportă petrol iranian. După cum știți majoritatea dintre voi, navele flotei întunecate sunt acele nave ilicite sau ilegale care se sustrag reglementărilor, sancțiunilor sau cerințelor de asigurare internaționale.”

Măsura, despre care Caine a spus că va fi pusă în aplicare parțial de Comandamentul Indo-Pacific al SUA, va implementa o nouă fază a campaniei de presiune americane împotriva Teheranului, pe care oficialii administrației Trump au numit-o „Furia Economică”.

Președintele Trump este optimist că blocada navală, combinată cu măsurile impuse în cadrul Operațiunii „Furia Economică”, va ajuta la facilitarea unui acord de pace, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pentru WSJ.

Nevoia de a intensifica presiunea economică vine în contextul în care un armistițiu temporar între cele două părți urmează să expire săptămâna viitoare. Discuțiile purtate weekendul trecut în Pakistan s-au încheiat fără un progres, iar o altă rundă de negocieri nu a fost încă stabilită.

Ambele părți au luat măsuri în cazul în care luptele se vor relua, deși niciuna dintre părți nu pare dornică să reia războiul. Iranul ar fi păstrat mii de rachete cu rază medie de acțiune și scurtă de acțiune și recuperează lansatoarele din zonele de depozitare subterane. Oficialii americani spun că industria de apărare a țării a fost puternic bombardată, ceea ce va împiedica Iranul să producă rapid mai multe rachete.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, a declarat că forțele americane sunt „pregătite în cea mai mare măsură” pentru a relua operațiunile militare dacă discuțiile eșuează. Însă oficialii administrației Trump nu par dornici să folosească trupe terestre, o opțiune care ar putea provoca pierderi în rândul americanilor și care este nepopulară în rândul majorității publicului american.

Și, deși Hegesth a subliniat că atacul asupra centralelor electrice iraniene este încă o opțiune, o astfel de mișcare ar implica și un risc substanțial, deoarece ar putea determina Teheranul să riposteze împotriva infrastructurii energetice din Arabia Saudită și din alte țări arabe aliate cu SUA.

Măsura, despre care șeful Statului Major Interarme Dan Caine a spus că va fi pusă în aplicare parțial de Comandamentul Indo-Pacific al SUA, va implementa o nouă fază a campaniei de presiune americane împotriva Teheranului, pe care oficialii administrației Trump au numit-o „Furia Economică”.

Acest lucru a pus un accent pe efectul de levier economic, în timp ce Casa Albă caută o soluție și o rampă de ieșire din conflict.

Cea mai mare parte a exporturilor de țiței ale Iranului, de aproximativ 1,6 milioane de barili pe zi, sunt destinate Chinei și sunt cumpărate de rafinării mici și independente, de tip „ceainic”. Deși China a petrecut luni întregi consolidându-și aprovizionarea pentru a preveni șocurile generate de conflict, remarca lui Caine a servit drept avertisment pentru Beijing, a declarat un oficial american.

Departamentul Trezoreriei SUA a declarat miercuri că își extinde lista de nave, companii și persoane sancționate pentru a intensifica presiunea asupra comerțului ilicit cu petrol al Iranului.

Navele și companiile nou sancționate sunt controlate de magnatul transportului petrolier Mohammad Hossein Shamkhani, potrivit secretarului Trezoreriei, Scott Bessent. El este fiul lui Ali Shamkhani, care a fost un consilier de securitate de top al ayatollahului Ali Khamenei, ucis împreună cu liderul iranian în atacul aerian israelian de la sfârșitul lunii februarie, care a declanșat războiul.

Aceasta se adaugă la sutele de nave cu legături cu Iranul care au fost deja sancționate de administrația Trump și care acum ar putea fi ținte pentru abordare. În plus, procurorul general interimar Todd Blanche s-a angajat să urmărească penal pe oricine cumpără sau vinde petrol iranian sancționat.

Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia, condus de procurorul american Jeanine Pirro, a declarat săptămâna aceasta pentru WSJ că lucrează pentru a urmări rețelele sancționate și ostile care susțin regimul iranian. Unitatea de Finanțare a Amenințărilor din biroul său a jucat un rol cheie în depunerea mandatelor de confiscare pentru nave în timpul represiunii lui Trump asupra navelor care deservesc Venezuela.

La începutul acestui an, armata americană și-a demonstrat capacitatea de a urmări petrolierele oriunde în lume, interzicând nave conectate la Venezuela în oceanele Atlantic și Indian. Departamentul Apărării a colaborat îndeaproape cu Departamentul de Justiție și autoritățile de aplicare a legii, cum ar fi Garda de Coastă a SUA, pentru a confisca navele care au încălcat sancțiunile și legile americane.

Mark Nevitt, profesor asociat de drept la Facultatea de Drept a Universității Emory, a declarat că administrația Trump pare să fie implicată în trei acțiuni pe mare: blocada din apropierea Iranului, potențiala confiscare a navelor flotei „întunecate” în alte părți ale lumii și un efort de a combate contrabanda, cum ar fi piesele de rachete.

„Este o abordare maximalistă. Dacă vrei să pui sârma pe Iran, vrei să folosești fiecare autoritate legală pe care o ai pentru a face asta”, a spus Nevitt.