Armata rusă a distrus un stadion care purta numele legendarului Iuri Gagarin. Arena a fost pusă la pământ de bombe

Victimă a războiului care se duce între Rusia și Ucraina, în aceste zile, a căzut și o arenă de fotbal din țara invadată. Stadionul poartă numele lui Iuri Gagarin (1934 – 1968), cosmonautul sovietic care a devenit primul om ce ajunge în spațiu. Respectivul stadion aparține formației Desna, din prima ligă, și a fost avariată în totalitate.

Arena care poartă numele lui Iuri Gagarin a fost distrusă

Arena din Cernihiv care avea o capacitate de 12.000 de euro și fusese renovată în anul 1980, a fost bombardată la data de 5 martie. Desna Chernihiv ocupă locul 7 în campionatul Ucrainei, după 18 etape. Bineînțeles, din cauza războiului, competiția este întreruptă și cu siguranță nu va mai fi reluată în acest sezon.

În stagiunea 2020-2021, cei de la Desna au jucat în premieră în cupele europene. În turul trei preliminar din Europa League, Desna a fost eliminată de echipa germană din Bundesliga, VfL Wolfsburg, scor 0-2.

Evenimentele sportive din Ucraina au fost suspendate pe o perioadă nedeterminată, ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia.

Mircea Lucescu nu are bani blocați în băncile din Ucraina

Altfel, Mircea Lucescu, antrenorul echipei Dinamo Kiev, se află în România. El a negat informația lansată de presa din Ucraina, legată de cele 5 milioane de euro pe care le are blocate în băncile din această țară.

„Este o informație falsă, inventată. Nu am de recuperat niciun ban de la nicio bancă din Ucraina”, a spus „Il Luce” pentru gsp.ro.

Presa din Ucraina a scris că Mircea Lucescu, revenit în România pe 25 februarie, la două zile după ce Rusia a invadat Ucraina, are o sumă uriașă blocată în conturile bancare din țara vecină. Conform ucrainenilor, Mircea Lucescu încasează două milioane de euro salariu anual la Dinamo Kiev.

Cum a plecat antrenorul din calea războiului

„Au fost șaptesprezece ore grele între vamă și punctele de control. Ca să ieșim din oraș mergeam înainte cu 7km/h, străzile erau blocate de mașinile celor care fugeau. După ce am ieșit din Kiev, am început să o luăm pe drumuri secundare, în timp ce pe drum ne-am întâlnit cu convoaiele de soldați care se îndreptau spre sud, pentru că între timp începuseră bombardamentele de la Marea Neagră Am ajuns la granița cu Moldova, unde erau cozi interminabile.

Și acolo am văzut scene urâte, cu bărbați care însoțeau femei și copii până la graniță, asigurându-se că trec și apoi revenind. Acolo îți dai seama cu adevărat de drama războiului”, povestea Lucescu, pentru „Gazzetta dello Sport”, despre cum a părăsit Ucraina.