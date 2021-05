Deși oltenii, promovați direct în Liga 1, au fost anunțați că pot evolua cu spectatori pe stadionul „Ion Oblemenco”, respectând protocolul sanitar, clubul a transmis că acest lucru nu va mai fi posibil, din cauza platformei de ticketing.

„Ca urmare a faptului că Stadionul Ion Oblemenco se află sub incidența sistemului de ticketing, aflat în administrare exclusivă de către firma de ticketing Eventim, meciul cu Dunărea Călărași de mâine, de la ora 18:30, nu se poate disputa cu spectatori, întrucât Eventim ne-a comunicat că nu are timp la dispoziție pentru a organiza vânzarea biletelor, conform noului protocol.

𝗙otbal Club Universitatea 1948 se absolvă de orice vină în privința faptului că meciul se va disputa fără spectatori. Ne cerem scuze suporterilor față de cele pricinuite și ne vom revedea pe stadion la primul meci de Liga I din iulie”, se arată în comunicatul clubului.

Sâmbătă, meciul pentru promovare în Liga II dintre Steaua și Afumați, precum și finala Cupei României dintre Astra Giurgiu și CSU Craiova s-au desfășurat cu spectatori, cu respectarea protocolului sanitar.

Mititelu Jr. promite un buget mare pentru Liga I

FC U Craiova 1948 se întărește cu Juan-Francisco Bauza (25 de ani), extrema argentiniană care a evoluat la Csikszereda în actuala stagiune din Liga 2. El a semnat pe 4 ani cu alb-albaștrii și va purta tricoul cu numărul 10.

Adrian Mititelu Jr. anunță investiții importante la FC U Craiova 1948. Finanțatorul nou-promovatei spune că bugetul va fi la nivelul primelor 4 echipe din Liga I.

FC U Craiova 1948 a defilat în liga secundă și vrea să facă o figură frumoasă și în Liga 1. Mircea Bornescu, managerul oltenilor, a declarat, la GSP Live, că bugetul de achiziții va fi unul nelimitat. Adrian Mititelu Jr. a mai tăiat din elan, dar crede că investițiile vor fi la nivelul candidatelor la titlu.

„Cred că pe Mircea Bornescu l-a luat puțin valul, dar a spus-o în sensul că avem tot ce e necesar pentru a face o figură frumoasă. Cred că ăsta a fost scopul, nu ne poate sta nimic în cale în privința bugetului.

Dacă am investit 8 milioane în acești 4 ani, credeți că am făcut-o pentru a investi doar două milioane acum? Ne-am asumat ce bani vom cheltui, până clubul se va autofinanța într-o zi. E necesar să investim o sumă măricică, la nivelul primelor 3-4 clasate. Suntem Universitatea și istoria ne obligă!

Nu am avut timp de o analiză financiară să vedem exact de ce sumă dispunem. Dacă se va permite accesul fanilor, am putea încasa între 1,5 milioane și 2 milioane de euro din bilete, plus drepturi TV, plus sponsori.

Am avea asigurat un buget de 6 milioane de euro. Sunt discuții cu niște sponsori, dar nimic concret. N-am avut timp să intrăm mai mult în detalii”, a spus Adrian Mititelu Jr., la GSP.