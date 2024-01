Iranul s-a jucat cu focul. Pakistanul nuclear ripostează după atacul Teheranului

Armata pakistaneză a ripostat la atacurile cu rachetă ale Iranului, în urma cărora au fost uciși doi copii. Forțele de la Islamabad au lansat mai multe operațiuni militare asupra unor grupuri rebele de pe teritoriul iranian. Aceste atacuri reciproce reprezintă un nou pas spre un război în zonă.

O sursă din cadrul serviciilor de informaţii pakistaneze, a confirmat că au fost efectuate atacuri împotriva unor grupuri militare rebele, conform AFP. Aceasta nu a oferit mai multe detalii precizând că urmează o declarație oficială.

O confirmare a venit din partea unui jurnalist corespondent pentru The New York Times. Salman Masood a relatat pe platforma X (fostul Twitter) că forţele aeriene pakistaneze au efectuat în cursul nopţii atacuri aeriene în Iran.

Armata pakistaneză a lovit cel puțin șapte tabere separatiste Baluch. Acestea sunt situate la distanțe cuprinse între 40 şi 50 de kilometri, în interiorul teritoriului iranian.

Riposta lansată de armata pakistaneză a avut loc la mai puţin de 24 de ore după ce Iranul a folosit „rachete şi drone” în provincia Baluchistan. Loviturile iraniene au vizat două baze ale sediului central al grupării Jaish al-Adl (Armata Justiţiei în limba arabă) din această provincie pakistaneză.

Iranul şi Pakistanul se acuză reciproc că permit grupurilor de rebeli să opereze de pe teritoriul celeilalte ţări. În acete conflicte ale rebelilor rareori se implică și forţele oficiale ale vreunei ţări.

