Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit din nou. Dosarele se acumulează, iar procesul rămâne sub presiune

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii arestului preventiv aplicate în privința fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, la solicitarea Procuratura Anticorupție. Potrivit hotărârii instanței, acesta va rămâne în detenție preventivă până la data de 22 februarie 2026.

Totodată, procurorii au informat că, în alte cauze penale aflate pe rol, instanțele au admis solicitările privind menținerea arestului preventiv. Astfel, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a aprobat alte trei demersuri înaintate de procurori în faza de urmărire penală, prelungind cu câte 30 de zile măsura preventivă în fiecare caz.

În paralel, dosarul este marcat de noi evoluții legate de martorii apărării. Fostul deputat al Partidului Șor, Denis Ulanov, a refuzat să depună declarații în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia a depus o cerere în acest sens, după ce Ulanov a lipsit de la ultimele două ședințe de judecată, invocând motive medicale.

Potrivit apărătorului său, fostul deputat nu dorește să facă declarații deoarece este vizat într-o altă cauză penală. Amintim că, în 2021, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată dosarul în care Denis Ulanov este acuzat de „escrocherie” și „spălare de bani” în proporții deosebit de mari, în cadrul dosarului cunoscut drept „frauda bancară”. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestre pe bunuri estimate la peste 9,7 milioane de lei. Ulanov pledează nevinovat.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. La prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul „furtul miliardului” și a afirmat că vrea să „facă lumină” în frauda bancară. Deși apărarea a solicitat audierea a 164 de martori, instanța a acceptat doar 27.

Printre martorii admiși se numără foști viceguvernatori ai BNM, foști premieri, foșri deputați și fosta notară a învinuitului. Potrivit procurorilor, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din frauda bancară, informație făcută publică în februarie 2023 de procurorul general interimar de atunci, Ion Munteanu. Inculpatul riscă până la 20 de ani de închisoare și pledează nevinovat.

În prezent, procurorii investighează încă trei cauze penale pe numele lui Plahotniuc, inclusiv dosarele privind „Metalferos”, blanchetele pentru pașapoarte și dosarul „Kuliok”. De asemenea, din 15 ianuarie 2026, acesta este cercetat într-un nou dosar penal pentru fals în acte, după ce în Grecia au fost ridicate documente de identitate false.