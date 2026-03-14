Apropiatul lui Orban, ironii legate de fotbalul românesc. Președintele clubului Ferencvarosi TC se laudă cu punctele echipei sale

Gabor Kubatov, președintele clubului Ferencvárosi TC și vicepreședintele partidului Fidesz, a stârnit controverse după victoria echipei sale cu SC Braga, scor 2-0, în prima manșă a optimilor din UEFA Europa League. La o zi după meci, oficialul maghiar a publicat pe Facebook un mesaj ironic legat de fotbalul românesc.

Acesta a susținut că echipa din Budapesta a adunat singură mai multe puncte în clasamentul coeficienților UEFA decât toate cluburile românești la un loc.

„Ferencvaros > România. Fradi, de una singură, a obținut mai multe puncte în clasamentul coeficienților UEFA decât toate echipele românești împreună”, a scris Kubatov.

Declarația a provocat reacții deoarece, din punct de vedere statistic, afirmația are acoperire. În actualul sezon european, Ferencvaros a acumulat 23,750 puncte în clasamentul coeficienților UEFA.

În comparație, cele patru echipe românești participante în cupele europene au strâns împreună 23 de puncte.

FCSB – 9,500 puncte

Universitatea Craiova – 9,000 puncte

CFR Cluj – 4,000 puncte

Universitatea Cluj – 0,500 puncte

Diferența este minimă, însă suficientă pentru ca oficialul maghiar să lanseze ironia la adresa Ligii 1.

Clubul din Budapesta traversează unul dintre cele mai bune sezoane europene din ultimii ani. Ferencvaros a ratat inițial calificarea în grupele UEFA Champions League, după ce a fost eliminată în play-off de Qarabağ FK. În Europa League însă, formația maghiară a avut rezultate remarcabile. A învins echipe precum Rangers FC sau RB Salzburg și a pierdut un singur meci în faza principală, 0-4 cu Nottingham Forest.

De asemenea, Ferencvaros a eliminat de două ori în acest sezon pe PFC Ludogorets Razgrad, atât în preliminariile Ligii Campionilor, cât și în fazele eliminatorii din Europa League.

Gábor Kubatov nu este doar conducător de club. El este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai premierului Ungariei, Viktor Orbán. Kubatov este vicepreședinte al partidului de guvernământ Fidesz și deputat în parlamentul de la Budapesta din 2006. În mediul politic este considerat strategul electoral al lui Orbán.

La conducerea lui Ferencvaros se află din 2011. În această perioadă, clubul a cucerit opt titluri de campion, patru Cupe ale Ungariei și două Supercupe. Echipa a ajuns constant în competițiile europene și se află pentru al patrulea an consecutiv în primăvara continentală.