Apariție spectaculoasă a Elenei Băsescu la o petrecere. Silvia Popescu, „Zici ca esti efectiv un personaj din tablourile lui Gauguin”

Elena Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, a întors toate privirile la o petrecere la care a participat. Ea este mama a trei copiii, dar corpul ei nu arată acest lucru. Mezina lui Băsescu este foarte slabă și se vede că lucrează intens la sala de forță. În pozele postate pe pagina sa de Instagram, se poate observa că Elena a purtat o rochie roșie care a lăsat să se vadă tot. La descrierea fotografiilor, Elena Băsescu a pus următorul mesaj: „Lolly ”

Mai mult decât atât, ea a fost complimentată de alte femei din showbiz-ul românesc. Silvia Popescu, câștigătoarea emisiunii de modă Bravo, ai stil, în 2016 și 2018, i-a lăsat un comentariu cel puțin neașteptat. „Zici ca esti efectiv un personaj din tablourile lui Gauguin ”. Nu este singura persoană care s-a arătat surprinsă de ținuta Elenei Băsescu. Vica Blochina i-a transmis următorul mesaj, „ love i”.

Elena Băsescu a slăbit 25 de kilograme după naștere

După nașterea celui de-al doilea copil, Traian, în 2015, Elena Băsescu a slăbit nu mai puțin de 25 de kilograme. În doar câteva luni a reușit să revină la silueta de model pe care o avea înainte de prima sarcină. Fiica fostul președinte s-a îngrășat considerabil în timp ce îl purta în pântece pe Traian. Elena s-a ambiționat și a urmat o dietă și tratamente corporale.

Mai mult decât atât, și după cea de-a treia sarcină, Elena a avut probleme cu kilogramele în plus. De asemenea, ea reținea și foarte multă apă. După nașterea Anastasiei în urmă cu patru ani, tânăra mămică nu a stat nici de această dată cu mâinile în sân în ceea ce privește fizicul ei. În 2020, ea a reușit să slăbească din nou aproximativ 25 de kilograme. În prezent, fiica lui Traian Băsescu are un corp tonifiat, picioare lungi și frumoase. În plus, nu pare că ar fi trecut prin trei nașteri.

Elena Băsescu are trei copii, doi din primul mariaj și al treilea din relația cu Cătălin Tomata. Acum este mamă singură și s-a axat pe educația copiilor.