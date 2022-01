Anunțul serii despre Pfizer. Toți cei care vor să facă doza booster trebuie să știe. Ce efect are

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a fost invitat în cadrul unei emisiuni tv, unde a vorbit despre situația actuală din țara noastră cu privire la pandemia de COVID-19. Prima întrebare la care a răspuns este legată de doza booster, în privința căreia s-au luat măsuri recente.

„Ținând cont de faptul că în momentul de față vorbim de varianta Omicron, care a devenit deja dominantă la nivel mondial, conform declarațiilor Organizației Mondiale a Sănătății, și atunci din datele științifice disponibile s-a observat că nivelul anticorpilor neutralizanţi, adică anticorpii protectori care se obțin la prima schemă de vaccinare față de varianta Omicron scade de cel puțin 25 de ori, comparativ cu varianta inițială pentru care aceste vaccinuri au fost testate.

De asemenea, ceea ce am observat că administrarea dozei de booster practic reface nivelul neutralizant al anticorpilor la valori comparabile cu eficiența primei scheme de vaccinare față de variantele virale anterioare. Deci, din acest punct de vedere, știm că o doză de booster în momentul de față asigură o protecție optimă față de boala simptomatică, dar ce e și mai important față de riscul de forma severă de spitalizare și de deces. Dar ce trebuie spus este că la acest moment o schemă primară de vaccinare nu ne mai oferă o protecție suficientă față de infecția cu varianta Omicron, în sensul că riscul de infecție rămâne suficient de ridicat.

Tocmai de aceea trebuie să ne comportăm într-o manieră preventivă, în sensul în care să respectăm și celelalte măsuri. În mod deosebit, pentru Omicron este important masca de protecție și evitarea zonelor supraaglomerate, acolo unde sunt foarte multe persoane. Însă această primă schemă de vaccinare totuși își menține un nivel, conferă un nivel de protecție față de riscul de spitalizare și față de deces, cu atât mai mult după administrarea dozei de booster.”, a declarat Valeriu Gheorghiță vineri seara la Digi24.

Câți români s-au vaccinat cu doza booster după scurtarea perioadei?

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a adus exemple și din străinătate, pomenind despre Marea Britanie, Danemarca și Africa de Sud. Valeriu Gheorghiță a adus în discuție și despre scurtarea perioadei până la administrarea dozei booster. Potrivit deciziei luate de autorități, cea de-a treia doză de vaccin se poate face la patru luni de la efectuarea schemei complete.

„Şi acuma a mai intervenit o recomandare importantă: scurtarea perioadei de administrare a boosterului de la 6 luni la 4 luni și am luat această decizie pentru că ne-am uitat cum evoluează nivelul acestor anticorpi protectori în timp, după prima schema de vaccinare pentru varianta Omicron și am observat că undeva la săptămâna 20, deci la 5 luni de la prima schemă de vaccinare, nivelul scade semnificativ, nivelul de protecție față de infecție, iar din acest punct de vedere, practic am decis să administrăm la patru luni, deci practic o devansare de două luni, tocmai pentru a avea suficient timp ca, după administrarea dozei de booster, să avem un nivel ridicat de protecție, încât persoanele deja vaccinate să își asigure o protecție bună faţă de Omicron”, a mai precizat Valeriu Gheorghiță.

O altă întrebare adresată coordonatorului campaniei de vaccinare a fost legată de persoanele care au decis să își facă doza booster după scurtarea perioadei de după vaccinarea cu schemă completă.

„Pot să vă spun că eligibili, în momentul în care am luat această decizie, adică pe 14 ianuarie, erau circa 560.000 de persoane care aveau mai mult de patru luni de la administrarea primei schemei de vaccinare.

Nu am să vă spun exact câte dintre aceste persoane s-au vaccinat, dar pot să vă spun că primeam destul de multe cereri de devansare a termenului de la oameni, din diverse motive, fie că trebuiau să plece în celelalte țări unde se solicita obligatoriu o doză de booster, mai ales pentru cei care erau vaccinați cu o singură doză de Johnson and Johnson, în Austria de pildă, persoane care urmau să meargă în Marea Britanie, însă nu acesta a fost motivul pentru care s-a devansat, ci a fost un motiv medical.

Suntem la debutul unui val 5 care se anunță un val cu foarte multe cazuri și este important ca persoanele care, mai ales aparțin acelor grupe vulnerabile, vârstnici și cu afecțiuni cronice, să își completeze schema de vaccinare și cu doza de booster”, a precizat Gheorghiță.