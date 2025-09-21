Anunțul lui Tzancă Uraganu. Recompensă colosală pe capul unui atacator al manelistului

Tzancă Uraganu a făcut un anunț tulburător pe tiktok acolo unde a explicat că va da 5.000 de euro celui care îi dă informații despre o persoană. Cel pe care îl caută l-ar fi atacat în urmă cu patru ani.

Manelistul a făcut anunțul legat de recompensă după ce a povestit întregul scandal. ”Legat de incidentul din Germania, știți că am fost tâlhărit și au sărit mai mulți pe mine. V-am spus despre ce este vorba, dar am omis o persoană, un factor principal. Un mare factor principal din brigada aia li o să vi-l arăt.

Am sperat ca de atunci până acum o să dăm ochii. Treaba cu Germania când au sărit mai mulți pe mine, știți voi că nu mai vreau să fac reclamă la nimeni. Dar totul are un sfârșit. Ăia nu au mai apărut pe nicăieri, din cauza asta nu am spus la poliție adevărul, am spus că sunt niște sârbi. Dar poate ne vedem odată și odată.

Dar iată cine este unul dintre factori. Hari Varga se numește, uitați cine a sărit pe mine. El mi-a dat cu spray. Schelet ambulant care a sărit pe mine în Germania. De patru ani de zile, Hari, tu nu mai ieși din casă, că nu am vrut să vorbesc până acum de tine. Dar nu dau de tine de patru ani de zile”, a explicat cântărețul.

Tzancă a continuat povestea. ”Ai fost săgeata ălora din Giulești, ți-au luat casa, te-au făcut pachet și n-ai ieșit din casă. Cum faci tu un gest ca ăsta și apoi te ascunzi de aproape patru ani. Nu se uită niciodată și se plătesc toate. El mi-a dat cu spray în ochi. Erau câțiva inși și el a sărit pe mine. Mai iese până la pâine sau o trimite pe nevastă-sa.

Tu să fii conștient că nu va rămâne treaba asta neplătită. Care îmi dă informații despre Hari Varga, primește de la mine 5.000 de euro”, a încheiat artistul.