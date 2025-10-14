Anunț privind începerea implementării proiectului cu titlul. “ÎNFIINȚARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUMUL SOCIETĂȚII VASCAR S.A”

VASCAR SA, având cod unic de înregistrare RO829522, cu sediul în Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, Strada Podul Înalt, Nr. 4, Cod poștal 730232, derulează, începând cu data de 17.09.2025, proiectul intitulat “ÎNFIINȚARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUMUL SOCIETĂȚII VASCAR S.A”, finanțat prin Fondul pentru Modernizare - Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, conform Contract de finanțare nr. CFMSES101011413900315/ 17.09.2025.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea independenței energetice la nivelul societății VASCAR SA ca urmare a instalării de capacități de producere a energiei din surse solare pentru autoconsum.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum și optimizarea costurilor cu energia electrică la nivelul societății VASCAR SA ca urmare a achiziționării și instalării unei centrale Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de consumul cu energia electrică

primară pentru susținerea activității economice cu specific agricol și agroalimentar a societății, din primul an după implementarea proiectului.

Reducerea intensității energetice a activității societății ca urmare a implementării de soluții de

înlocuire a energiei clasice consumate și producția de energie regenerabilă ce va fi utilizată în proport,ie de minim 90% pentru autoconsum, în perioada de durabilitate a proiectului.

Asigurarea promovării obținerii de energie din surse regenerabile la nivelul întreprinderilor și

asigurarea unei implementări fără probleme a proiectului, pe perioada de implementare a proiectului.

Proiectul va transforma societatea VASCAR SA într-un lider al sustenabilității și al utilizării eficiente a resurselor regenerabile, prin îndeplinirea următorilor indicatori:

Dată începere proiect: 17.09.2025; Dată finalizare proiect: 17.09.2027;

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.294.395,87 Iei, echivalentul a 461.250,00 euro; Intensitatea sprijinului nerambursabil: 100 %;

Adresa de implementare: Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, Strada Podul Înalt, Nr. 4.

Detalii suplimentare puteti obține de la: Nume persoană de contact: Andronic Diana Funcție: Responsabil financiar

Telefon: 0799302915

E-mail: diana.andronic@vascar.ro