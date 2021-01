Anunț oficial despre modul de recalculare pentru pensii! Ministrul Muncii a vorbit despre modul cum va fi făcută creşterea pensiilor în 2021 și indexarea acestora. Demnitarul a oferit detalii și despre recalcularea pensiilor pentru 5 milioane de români.

Într-un interviu acordat postului România Tv, ministrul Muncii a explicat procesul de majorare a pensiilor. Acesta a stârnit controverse în România, în condiţiile crizei economice provocate de pandemie.

Recalcularea se va face pe baza legii 263 din 2010

Legat de pensiile care intră în plată anul acesta şi cele aflate în plată, Raluca Turcan a precizat că va anunța cu cât vor creşte în zilele următoare. ”Suntem în etapa de elaborare a bugetului de stat pe anul 2021. În funcţie de bugetul pe care-l vom primi de la Ministerul Finanţelor, vom anunţa într-un mod transparent şi onest toţi pensionarii care va fi parcursul financiar al pensiilor. (…) Anul acesta pensiile vor fi duse în evaluare şi în plată pe legea 263 din 2010”, a explicat ministrul Muncii.

Anunțul legat de creșterea pensiilor, după elaborarea bugetului

Liberala a precizat că va anunţa public cu cât vor creşte pensiile în 2021, după ce va fi elaborat bugetul de stat. „Acest anunţ îl vom face şi când primim bugetul. Intenţionez să fac o prezentare pe înţelesul tuturor, astfel încât să scoatem subiectul pensiilor din această sferă de spaimă, teroare şi ameninţare cum a fost privit în ultimii ani.

S-a vorbit atât de mult despre majorări de pensii. Unii oameni au ajuns să creadă că unele promisiuni făcute de PSD, de majorări spectaculoase, pot fi suportate de buget. În condiţiile în care pensiile au crescut cu 14%, tot au ajuns să creadă că se putea face mai mult”, a afirmat Turcan.

Cum se va face recalcularea pensiilor şi cât va dura

Ministrul Muncii a explicat care sunt etapele acestui complex proces de recalculare. „Facem evaluarea acestor dosare – 5 milioane. În toate casele judeţene de pensii, se strâng pe anumiţi indicatori datele din dosarele de pensii, astfel încât în momentul în care noi finalizăm formula legislativă de recalculare a pensiilor, într-un sistem electronic, datele să fie operate foarte repede şi pensiile să se recalculeze într- o perioadă foarte scurtă. Avem două direcţii – una tehnică, de evaluare a acestor dosare, şi una legislativă în care un grup de lucru să pregătească o formulă legală sustenabilă, discutată cu toată lumea”, a mai spus ministrul.

Turcan a amintit că în România a mai fost făcută o recalculare a pensiilor între 2005 şi 2008. Oficialul estimează că noul proces de recalculare va dura în jur de un an și jumătate, iar rezultatele vor fi valabile mult timp. „Atunci, în 3 ani de zile, au fost recalculate un milion de pensii. Noi ne propunem să evaluăm şi să recalculăm 5 milioane de pensii, într-un an jumătate. În acest an jumătate, punem bazele modului în care vor arăta pensiilor pentru mulţi ani înainte, pentru milioane de oameni”.