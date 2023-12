Anthony Hopkins, mesaj de Anul Nou pentru cei care se luptă cu dependența de alcool

Anthony Hopkins a postat pe social media un mesaj video plin de speranţă adresat celor care se luptă cu alcoolismul. Astfel a marcat în prag de An Nou, aşa cum face de câţiva ani, cei 48 de ani ai săi de abstinenţă. Actorul din „Tăcerea mieilor” şi „Rămăşiţele zilei”, în vârstă de 85 de ani, vine în sprijinul celor care duc această luptă cu alcoolul.

Anthony Hopkins, mesaj pentru cei care se luptă cu dependența de alcool

Mesajul celebrului actor Anthony Hopkins, de Anul Nou: „Acum 48 de ani, am încetat să beau. Dacă aveţi nevoie de ajutor, există” Celebrul actor de la Hollywood, Anthony Hopkins a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, pe rețelele de socializare.

„Bună ziua, un An Nou fericit tuturor! Toţi petrecăreţii şi băutorii se distrează. Minunat! La mulţi ani, distracţie plăcută! Dar, dacă aveţi o mahmureală, amintiţi-vă de mine! Eu nu mai am, pentru că astăzi, acum 48 de ani, am încetat. Am primit ajutor pentru asta şi viaţa mea s-a schimbat”, spune actorul. Mesajul are ca scop să marcheze reuşita sa de a scăpa de alcoolism.

Şi continuă: „Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există”, le transmite celor dependenţi de alcool.

Actorul împlineşte 86 de ani în ultima zi a anului

Anthony Hopkins are în continuare o viaţă profesională activă. El va putea fi urmărit, în curând, în cel mai recent rol al său din drama One Life, despre Al Doilea Război Mondial, film care urmează să fie lansat în primele zile din ianuarie.

Anthony Hopkins a câştigat două premii Oscar de-a lungul carierei sale. Primul a fost în 1991, pentru interpretarea criminalului în serie canibal Hannibal Lecter în The Silence of the Lambs. În 2021, Hopkins a obţinut al doilea premiu pentru drama despre demenţă The Father, devenind astfel, la 83 de ani, cel mai în vârstă câştigător al unui Oscar.