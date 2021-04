La gala din acest an a Premiilor Oscar, Anthony Hopkins a devenit cel mai vârstnic câştigător al premiului Oscar în categoriile de interpretare după ce a fost recompensat duminică seară, la Los Angeles, cu trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal, la cea de-a 93-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei de film americane, graţie interpretării sale din lungmetrajul “The Father”.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”), Steven Yeun (“Minari”).

Hopkins, 83 de ani, interpretează în filmul “The Father” rolul unui bărbat aflat la finalul vieţii şi care refuză, pe măsură ce îmbătrâneşte, orice ajutor din partea fiicei sale, interpretată de Olivia Colman.

Filmul este regizat de Florian Zeller care semnează şi scenariul, alături de Christopher Hampton. Tot Florian Zeller este şi autorul piesei de teatru după care a fost adaptat filmul. “The Father” a primit un Oscar şi la categoria scenariu-adaptare.

Sir Anthony Hopkins a mai câştigat un premiu Oscar pentru rol principal în 1992 cu producţia “The Silence of the Lambs” (1991). El a mai fost nominalizat de patru ori în carieră. De două ori pentru rol principal cu filmele “Nixon” (1995) şi “The Remains of the Day” (1993) şi respectiv de două ori pentru rol secundar – “Amistad” (1997) şi “The Two Popes” (2019).

Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu a avut un prezentator principal.